O echipă internațională de astronomi a descoperit primele dovezi observaționale care susțin existența „stelelor-monstru” în Universul primordial, stele cu mase între 1.000 și 10.000 de ori mai mari decât Soarele nostru. Descoperirea, realizată cu ajutorul Telescopului Spațial James Webb (JWST), poate explica formarea găurilor negre supermasive la mai puțin de un miliard de ani după Big Bang, un mister care a preocupat astronomii timp de peste două decenii, anunță Universe Today.

Studiul a fost condus de Devesh Nandal, cercetător postdoctoral la Universitatea din Virginia și Institutul pentru Teorie și Calcul (ITC) de la Harvard & Smithsonian Center for Astrophysics, alături de Daniel Whalen, Muhammad A. Latif și Alexander Heger. Echipa a analizat galaxia GS 3073, identificată inițial în 2022, și a descoperit un raport extrem de ridicat între azot și oxigen, imposibil de explicat prin stelele obișnuite.

Tiparul observat în GS 3073 nu poate fi generat de stelele obișnuite

„Abundența unor elemente chimice acționează ca o amprentă cosmică, iar tiparul observat în GS 3073 nu poate fi generat de stelele obișnuite. Nivelul extrem de azot corespunde doar stelelor primordiale de mii de ori mai masive decât Soarele nostru”, a explicat Nandal.

Descoperirea sugerează că aceste stele uriașe nu explodau ca supernove, ci colapsau direct în găuri negre masive. Practic, ele au constituit „semințele” găurilor negre supermasive observate astăzi. Procesul de formare a azotului în aceste stele implică fuziunea heliului în nucleu, producerea de carbon și distribuirea acestuia în straturile exterioare, unde se combină cu hidrogenul pentru a forma azotul, care apoi este eliberat în spațiu.

Asemenea dinozaurilor de pe Pământ: enormi, primitivi și cu o viață foarte scurtă

Această descoperire oferă și o perspectivă nouă asupra „Epocii Cosmice Întunecate”, perioada dintre 380.000 și 1 miliard de ani după Big Bang, când lumina era prea slabă pentru observațiile convenționale. Cercetătorii estimează că noi galaxii cu exces de azot vor fi identificate în viitor, fapt care nu va putea decât să consolidwzw teoria existenței acestor stele uriașe.

„GS 3073 oferă primele dovezi că aceste stele-monstru au existat. Ele au ars strălucitor pentru o perioadă scurtă, apoi au colapsat în găuri negre masive, și au lăsat semnături chimice detectabile miliarde de ani mai târziu. Asemănător cu dinozaurii de pe Pământ: enormi, primitivi și cu o viață foarte scurtă”, a concluzionat Whalen.