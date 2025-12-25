WhatsApp a criticat public restricțiile impuse serviciului său în Rusia, după ce mii de utilizatori au raportat întreruperi și încetiniri ale aplicației. Compania susține că măsurile luate de autorități afectează dreptul la comunicații private pentru peste 100 de milioane de persoane, transmite Reuters.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Reacția vine după ce autoritatea rusă de reglementare în comunicații, Roskomnadzor, a avertizat din nou că ar putea bloca complet WhatsApp dacă aplicația nu se conformează legislației ruse. Instituția a transmis presei de stat că serviciul este folosit pentru activități ilegale, inclusiv terorism, recrutare și fraude, și a confirmat că sunt aplicate măsuri pentru restricționarea treptată a platformei.

WhatsApp, deținut de Meta Platforms, a respins acuzațiile. Un purtător de cuvânt al companiei a declarat că „prin restricționarea accesului la WhatsApp, guvernul rus urmărește să ia dreptul la comunicare privată, criptată end-to-end, unui număr de peste 100 de milioane de oameni”. Reprezentantul companiei a subliniat că aplicația este folosită zilnic în comunități din întreaga țară, în grupuri de familie, la locul de muncă și între prieteni.

Tensiunile dintre Rusia și companiile tehnologice străine s-au accentuat după invazia Ucrainei din februarie 2022. De atunci, autoritățile ruse au blocat sau restricționat mai multe platforme occidentale, inclusiv Facebook și Instagram, și au restâns accesul la YouTube. De asemenea, au fost aplicate sute de amenzi pentru nerespectarea regulilor privind conținutul online și stocarea datelor.

În august, Rusia a început să limiteze și anumite apeluri pe WhatsApp și pe Telegram, acuzând platformele că nu cooperează cu autoritățile în anchete legate de fraudă și terorism.

În paralel, autoritățile promovează o aplicație de mesagerie susținută de stat, numită MAX. Criticii avertizează că aceasta ar putea fi folosită pentru supravegherea utilizatorilor. Oficialii ruși resping acuzațiile și afirmă că aplicația este destinată simplificării accesului la servicii publice și îmbunătățirii vieții cotidiene.