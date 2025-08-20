dark
Actorii care îi vor interpreta pe frații Weasley în viitorul serial „Harry Potter”, dezvăluiți de HBO

Redacția TechRider
20 august 2025
Actorii care îi vor interpreta pe frații Weasley în viitorul serial "Harry Potter"
Sursa foto: Facebook / HBO
Mai mulţi actori se alătură distribuţiei serialului original HBO „Harry Potter” în rolurile membrilor familiei Weasley. Serialul va avea premiera pe platformă în 2027, transmite News.ro.

Actorii care se alătură distribuţiei deja anunţate sunt:

  • Tristan Harland în rolul lui Fred Weasley
  • Gabriel Harland în rolul lui George Weasley
  • Ruari Spooner în rolul lui Percy Weasley
  • Gracie Cochrane  în rolul lui Ginny Weasley

Serialul este scris şi produs executiv de Francesca Gardiner. Mark Mylod este producător executiv şi va regiza mai multe episoade pentru HBO, în colaborare cu Brontë Film and TV şi Warner Bros. Television.

Producătorii executivi ai serialului sunt J.K. Rowling, Neil Blair şi Ruth Kenley-Letts de la Brontë Film and TV, precum şi David Heyman de la Heyday Films.

