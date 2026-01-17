Anul 2026 se anunță unul aglomerat pentru industria cinematografică: Blockbustere, filme biografice și producții mult așteptate

Anul 2026 ar putea marca o relansare importantă pentru industria cinematografică, după un 2025 caracterizat de un interes scăzut al publicului. Programul de lansări include blockbustere, filme biografice și producții semnate de regizori consacrați, potrivit unei analize AFP, citată de Agerpres.

Specialiștii din industrie susțin că unul dintre motivele declinului din 2025 a fost lipsa unor producții-cap de afiș. „Au lipsit locomotivele” care să readucă publicul în sălile de cinema, a declarat Eric Marti, directorul Comscore Movies France. Pentru 2026, acesta anticipează o ofertă mult mai densă de filme.

Industria americană de divertisment a fost afectată în ultimii ani de grevele scenariștilor și de incendiile din zona Los Angeles, însă semnele de redresare au început să apară în 2025 și se estimează că tendința va continua.

Printre primele lansări importante ale anului se numără „The Super Mario Galaxy Movie”, programat pentru 1 aprilie. Precedentul film inspirat din jocul video a fost un succes major în 2023, inclusiv pe piața franceză.

Tot în aprilie vor ajunge în cinematografe filmul biografic „Michael”, despre viața lui Michael Jackson, în care rolul principal este interpretat de nepotul artistului, Jafaar Jackson, precum și „The Devil Wears Prada 2”, continuarea producției lansate în urmă cu două decenii, cu Meryl Streep și Anne Hathaway.

Luna iunie va aduce „Toy Story 5”, o nouă producție Pixar, iar pe 20 mai este programată revenirea francizei „Star Wars” pe marele ecran, pentru prima dată din 2019, prin filmul „The Mandalorian & Grogu”.

Printre titlurile așteptate se mai numără „Spider-Man: Brand New Day”, cu Tom Holland, programat pentru 29 iulie, și „Avengers: Doomsday”, care va avea premiera în decembrie. Acesta va intra în competiție directă cu „Dune: Part Three”, de Denis Villeneuve, cele două filme urmând să fie lansate aproape simultan pe principalele piețe internaționale.

Anul 2026 va aduce și noi producții semnate de regizori consacrați. Christopher Nolan pregătește „The Odyssey”, o adaptare a epopeii lui Homer, cu lansare programată pentru 15 iulie, în timp ce Steven Spielberg lucrează la „Disclosure Day”, un film science-fiction despre contactul dintre umanitate și o civilizație extraterestră.

Ridley Scott intenționează să lanseze „The Dog Stars”, o producție plasată într-o lume afectată de o pandemie, iar Alejandro González Iñárritu va reveni cu „Digger”, programat pentru 30 septembrie, cu Tom Cruise în rolul principal.

Și cinematografia franceză va avea un calendar încărcat. Printre cele mai așteptate producții se numără filmul biografic în două părți dedicat lui Charles de Gaulle, regizat de Antonin Baudry, precum și „Moulin”, despre Jean Moulin, realizat de László Nemes. De asemenea, Eric Toledano și Olivier Nakache pregătesc lansarea filmului „Juste une illusion”, programată pentru luna octombrie.