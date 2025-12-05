BREAKING Netflix va cumpăra studiourile și divizia de streaming a Warner Bros. Discovery pentru 72 de miliarde de dolari

Netflix a acceptat să cumpere studiourile de televiziune și de film, dar și divizia de streaming ale Warner Bros. Discovery pentru 72 de miliarde de dolari. Potrivit Reuters, această tranzacție ar transfera controlul uneia dintre cele mai vechi active al Hollywoodului către cea mai mare platformă de streaming.

Netflix va cumpăra Warner Bros. Discovery pentru 28 $ / acțiune

Acordul vine după o licitație în care Netflix a preluat conducerea de la Paramount Skydance. Paramount oferea 24 $ / acțiune pentru toate activele Warner Bros. Discovery, inclusiv cele de televiziune prin cablu, iar Netflix oferă 28 $ / acțiune. Acțiunile Warner au închis joi la 24,5 dolari, ceea ce îi conferă o valoare de piață de 61 de miliarde de dolari.

Achiziționarea proprietarului francizelor de marcă, inclusiv Game of Thrones, DC Comics și Harry Potter, va înclina și mai mult balanța puterii la Hollywood în favoarea gigantului de streaming care și-a construit dominația fără achiziții majore sau o bibliotecă de conținut mare, ajutându-l în eforturile sale de a respinge concurența din partea Walt Disney și Paramount, susținută de familia Ellison.

Acordul va fi supus unei examinări antitrust în SUA și UE

Analiștii au afirmat că Netflix este motivat de dorința de a obține drepturi pe termen lung asupra serialelor și filmelor de succes și de a depinde mai puțin de studiourile externe, pe măsură ce se extinde în domeniul jocurilor și caută noi căi de creștere după succesul măsurilor de combatere a partajării parolelor.

Însă acordul va fi probabil supus unei stricte examinări antitrust în Europa și SUA, deoarece ar oferi celui mai mare serviciu de streaming din lume proprietatea asupra unui rival care deține HBO Max și se mândrește cu aproape 130 de milioane de abonați la streaming.

Pentru a atenua îngrijorările legate de concentrarea pieței, Netflix a susținut în cadrul negocierilor că o potențială fuziune a serviciului său de streaming cu HBO Max ar fi în beneficiul consumatorilor, prin reducerea costului unei oferte combinate.