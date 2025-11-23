Anul acesta marchează 30 de ani de la debutul anime-ului japonez cult „Ghost in the Shell”, bazat pe primele volume ale manga-ului lansat în 1989. Povestea urmărește un hacker enigmatic, cunoscut sub numele Puppet Master, care perturbă rețelele cibernetice și manipulează creierele cibernetice ale oamenilor. În ficțiune, Puppet Master este creat de Ministerul Afacerilor Externe al Japoniei, dar devine un „hacker rebel” căutat pentru spionaj, manipulare politică și încălcarea intimității digitale, relatează TechCrunch.

Experții consideră că premisa anime-ului a fost extrem de profetică. În 1989, anul lansării manga-ului, World Wide Web abia începea să fie inventat, iar securitatea cibernetică era o nișă tehnologică aproape necunoscută publicului larg.

Totuși, „Ghost in the Shell” a reușit să surprindă comportamente și scenarii care astăzi sunt realitate în domeniul cibernetic, de la hackerii guvernamentali până la atacurile cibernetice bazat pe malware și utilizarea sistemelor digitale pentru infracțiuni digitale.

Profilarea și atacurile cibernetice devreme anticipate

În manga, oficialii agenției Secția 6 de Securitate Publică explică faptul că au urmărit comportamentele și codurile hackerului pentru a dezvolta o „barieră anti-păpușar”, un concept care reflectă practicile moderne de securitate cibernetică. În prezent, companiile antivirus și de securitate informatică folosesc estimări și semnături bazate pe comportamentul malware-ului pentru a preveni atacurile.

De asemenea, scenariile din anime prefigurau tehnici reale de supraveghere și atac. Protagonistul Motoko Kusanagi sparge rețele pentru a urmări ținte specifice, iar un personaj folosește viruși pentru abuz domestic, un precursor al ceea ce astăzi numim stalkerware. Chiar și modul în care Puppet Master manipulează victimele pentru a ataca alte rețele reflectă metode folosite de hackeri avansați pentru a-și ascunde urmele.

Hackerii guvernamentali și inteligența artificială

Anime-ul aduce însă și elemente fantastice. Puppet Master este o inteligență artificială avansată, capabilă să controleze oameni prin creierele cibernetice și să devină conștient de sine. Totuși, ideea hackerului susținut de guvern și atacurile cibernetice sofisticate sunt similare cu realitatea actuală, unde agențiile de informații folosesc puncte slabe pentru spionaj și atacuri informatice.

John Wilander, expert în securitate cibernetică și autor de ficțiune pe teme de hacking, a subliniat că anime-ul surprinde realități precum reutilizarea de malware pentru a complica atribuirea atacurilor, investigarea malware-ului fără a alerta autorii și spionajul industrial digital.

Context istoric și relevanță actuală

În 1989, securitatea cibernetică nu era un concept cunoscut, deși termeni precum „cyberspace” existau deja în literatura science fiction. Primul virus informatic documentat, Creeper, apăruse în 1971, iar hackerii guvernamentali erau încă o raritate. Celebrele incidente de spionaj, precum cel descoperit de Clifford Stoll în 1986, rămâneau evenimente de nișă pentru specialiști.

Masamune Shirow, creatorul „Ghost in the Shell”, nu a menționat surse reale de inspirație pentru elementele de hacking, dar se pare că a observat cu atenție o lume ascunsă, încă necunoscută majorității oamenilor, care în scurt timp avea să devină realitate odată cu expansiunea internetului și a securității cibernetice.