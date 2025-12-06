Serialul SF, care a captivat publicul timp de un deceniu, ajunge în sfârșit la final la sfârșitul acestui an, iar finalul sezonului 5 va decide soarta personajelor. Într-un gest neobișnuit, Netflix a lansat episodul final simultan în cinematografe și pe platforma de streaming, programat pentru 1:00 dimineața, ora României, pe 1 ianuarie 2026. Proiecțiile vor avea loc în peste 500 de săli din SUA și Canada, începând cu aceeași oră, anunță IGN.

Creatorii Stranger Things, frații Duffer, au declarat: „Suntem extrem de entuziasmați că fanii vor avea ocazia să experimenteze episodul final al Stranger Things în cinematografe. Să îl vezi pe ecran mare, cu sunet și imagine incredibile, alături de o sală plină de fani, pare a fi modul perfect, îndrăznim să spunem fabulos, de a sărbători încheierea acestei aventuri”.

Durata episodului final a fost confirmată de Netflix: 2 ore și 5 minute.

În octombrie, Ross Duffer le-a transmis fanilor să participe la proiecția finalului sezonului 5 doar dacă nu îi deranjează să plângă într-o sală plină de străini. „Finalul. Cinematografe. Revelion. Este ceva la care fratele meu și cu mine am visat ani de zile. Dacă nu te deranjează să plângi în fața necunoscuților, DU-TE!”, a scris Duffer într-o postare pe Instagram.

Ross și Matt Duffer și-au exprimat anterior entuziasmul pentru ideea ca unele episoade din sezonul 5, mult mai lungi decât episoadele obișnuite,, să fie prezentate în cinematografe, ca o experiență colectivă pentru fani.

Totuși, Netflix rămâne concentrat pe streaming

Bela Bajaria, directorul creativ al companiei, afirmă pentru Variety că Stranger Things nu are nevoie de proiecții cinematografice pentru a rămâne un fenomen cultural în sezonul final. „Mulți oameni, foarte mulți oameni, au urmărit Stranger Things pe Netflix. Nu a suferit din lipsa conversațiilor, comunității, împărtășirii sau fandomului. Cred că lansarea pe Netflix oferă fanilor exact ceea ce își doresc”, a explicat ea.

Sezonul 5 al Stranger Things va fi lansat pe Netflix în trei etape: Volumul 1 este deja disponibil global, Volumul 2 apare pe 25 decembrie, ora 2:00 dimineața a României), iar episodul final este programat pentru 1 ianuarie 2026, ora 1:00 dimineața a României.