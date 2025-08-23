Faimoasa serie de jocuri video „Wolfenstein” devine serial TV sub conducerea lui Patrick Somerville

Patrick Somerville, cunoscut pentru serialele de succes Maniac (Netflix) și Station Eleven (HBO Max), a semnat un acord general pe doi ani cu Amazon MGM Studios, pentru dezvoltarea de proiecte TV originale. Colaborarea va fi realizată împreună cu producătoarea sa de lungă durată, Stephanie Jacob-Goldman,potrivit informațiilor oferite de Variety.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Acordul vine la aproximativ o lună după ce s-a anunțat că Somerville lucrează la o adaptare TV a celebrei serii de jocuri video „Wolfenstein” pentru Prime Video. În cadrul proiectului, Somerville va ocupa rolurile de creator, scenarist, producător executiv și showrunner.

Alături de el, Jonah Nolan, Lisa Joy și Athena Wickham vor fi producători executivi prin Kilter Films, iar James Altman de la Keyframe Films și Jerk Gustafsson de la studioul MachineGames, dezvoltatorul jocului, se vor alătura ca producători executivi.

Somerville a subliniat entuziasmul său față de noul parteneriat

Vernon Sanders, șef global de televiziune al Amazon MGM Studios, a declarat: „Colaborarea cu Patrick Somerville este o oportunitate extraordinară de a crea noi serii dinamice pentru clienții noștri Prime Video din întreaga lume. Cu experiența sa impresionantă și poveștile puternice pe care le-a livrat în ultimii ani, Patrick este o completare excelentă a familiei Amazon MGM Studios”.

Somerville a subliniat entuziasmul său față de noul parteneriat: „Sunt recunoscător pentru șansa de a mă alătura Amazon și lui Vernon într-un moment atât de interesant pentru industria noastră. Parteneriatul cu Jonah și Lisa pe acest proiect face oportunitatea și mai specială. Abia aștept să onorez frumoasa nebunie a universului Wolfenstein”.

Frumoasa nebunie a universului Wolfenstein

Patrick Somerville s-a remarcat în televiziune nu doar prin creațiile sale originale, ci și prin contribuția la seriale de referință, precum The Leftovers (HBO), unde a fost scenarist și producător coordonator. Alte proiecte semnate de el includ The Bridge și 24: Live Another Day.

În paralel, Somerville este și romancier, cu titluri precum The Cradle și The Bright River, precum și colecții de povestiri, printre care The Universe in Miniature in Miniature și Trouble.

Stephanie Jacob-Goldman, partenera sa în proiecte, este cunoscută pentru rolul de producătoare în Station Eleven, serial nominalizat la premiul Peabody, și pentru contribuțiile la producții precum Designated Survivor, Grand Army și The 100.

Pe fondul acestei colaborări, fanii universului Wolfenstein pot aștepta cu nerăbdare o adaptare TV care promite să surprindă esența jocului video, una care combină acțiunea intensă și intriga politică cu profunzimea narativă caracteristică lui Somerville.