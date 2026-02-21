Franciza „Game of Thrones” își extinde universul și pe scenă: piesa Game of Thrones: The Mad King va avea premiera vara aceasta la Royal Shakespeare Theater din Stratford-upon-Avon, orașul natal al lui William Shakespeare. Acțiunea se desfășoară cu aproximativ zece ani înaintea evenimentelor din serialul HBO și urmărește Turneul de la Harrenhal, un eveniment grandios în care marile case din Westeros se reunesc pentru a sărbători sfârșitul unei ierni lungi, anunță MovieWeb.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Piesa este scrisă de Duncan Macmillan și regizată de Dominic Cooke, iar George R.R. Martin, autorul seriei A Song of Ice and Fire, va fi producător executiv. „Royal Shakespeare Company a fost alegerea evidentă pentru a aduce o poveste Game of Thrones pe scenă. Shakespeare a fost o sursă constantă de inspirație pentru mine, iar provocările sale în a reprezenta bătălii pe scenă sunt similare cu cele pe care le întâlnim aici”, a declarat Martin.

Evenimentele piesei pregătesc terenul pentru Rebeliunea lui Robert

Evenimentele piesei pregătesc terenul pentru Rebeliunea lui Robert, războiul care va duce la căderea dinastiei Targaryen și instaurarea lui Robert Baratheon pe Tronul de Fier. Aerys „Regele Nebun” Targaryen, deja instabil, apare neașteptat la turneu, iar tineri cunoscuți din serial — Robert Baratheon, Jaime Lannister și Ned Stark — joacă roluri importante în intrigă. Tot la Turneul de la Harrenhal, fiul regelui, Rhaegar Targaryen, desemnează pe Lyanna Stark drept Regina Dragostei și Frumuseții, ceea ce intensifică disensiunile dintre facțiuni.

Directorii artistici ai RSC, Daniel Evans și Tamara Harvey, subliniază că piesa va oferi „toate elementele epice pe care publicul le așteaptă de la Game of Thrones, dar cu o poveste cu adevărat umană în centrul acțiunii”.

Franciza continuă extinderea

The Mad King va fi al treilea proiect Game of Thrones lansat în 2026. Prequelul A Knight of the Seven Kingdoms își finalizează primul sezon, iar House of the Dragon revine cu al treilea sezon vara aceasta. După un 2025 mai liniștit, franciza revine în prim-plan, iar HBO continuă să lucreze la noi spin-off-uri, încă neanunțate oficial.