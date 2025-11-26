dark
FX aduce „Far Cry” pe micile ecrane / Jocul va fi adaptat de creatorul serialului Alien: Earth

George Radu
26 noiembrie 2025
Far Cry
Far Cry/ Credit foto: Ubisoft
FX a anunțat oficial dezvoltarea unui nou serial TV inspirat de franciza de jocuri video Far Cry, serial care va fi regizat de Noah Hawley, creatorul serialului Alien: Earth. Proiectul va fi realizat în colaborare cu Rob McElhenney, creatorul și starul serialului It’s Always Sunny in Philadelphia, care va juca și în producție, a anunțat MovieWeb.

Hawley, cunoscut pentru adaptările sale, a declarat că îl atrage natura antologică a francizei Far Cry: „Fiecare joc este o variațiune pe o temă. Să creez un serial de acțiune amplu, care se poate reinventa în fiecare sezon, explorând natura umană printr-o lentilă complexă și haotică, este un vis devenit realitate. Sunt încântat să lucrez cu Rob și să aducem pe ecran sensibilitatea noastră ireverențioasă și ambițioasă”.

La rândul său, McElhenney a subliniat oportunitatea unică oferită de Ubisoft: „Să lucrez alături de Noah Hawley este un vis împlinit. Ubisoft a fost incredibil de generos, atunci când ne-a încredințat unul dintre cele mai emblematice universuri de jocuri video create vreodată”.

Jocurile împărtășesc tema comună a supraviețuirii într-o sălbăticie izolată

Seria Far Cry, lansată în 2004, a generat cinci continuări principale și numeroase spin-off-uri. Jocurile nu sunt conectate narativ între ele, dar împărtășesc tema comună a supraviețuirii într-o sălbăticie izolată, ceea ce face ca formatul antologic să fie perfect pentru adaptarea TV.

Nick Grad, președintele FX Entertainment, a declarat: „FX a avut parteneriate extraordinare cu Rob McElhenney și Noah Hawley, care au însumat șase seriale și 32 de sezoane de televiziune. Nu am nicio îndoială că vor spune această poveste într-un mod original, captivant și extrem de distractiv. Le mulțumim partenerilor de la Ubisoft pentru că ne-au încredințat această franciză îndrăgită”.

FX nu a anunțat un calendar pentru lansarea serialului Far Cry

Fanii Far Cry vor fi cu siguranță încântați de vestea adaptării, mai ales după încercările anterioare mai puțin apreciate de a aduce franciza pe ecrane. În același timp, proiectul ar putea întârzia puțin sezonul 2 din Alien: Earth, deja confirmat, din cauza implicării lui Hawley în ambele producții.

Momentan, FX nu a anunțat un calendar pentru lansarea serialului Far Cry sau a noului sezon Alien: Earth.

  • George Radu este un autor care abordează subiecte variate din domeniul tehnologiei, apărării și viitorului. Domeniile sale de expertiză includ inteligența artificială etică, interfețele om-mașină (HMI), realitatea augmentată și virtuală aplicată (XR), precum și impactul social și cultural al noilor tehnologii. Nu se teme să pună întrebări dificile și să exploreze implicațiile filozofice ale inovațiilor tehnologice.

