FX a anunțat oficial dezvoltarea unui nou serial TV inspirat de franciza de jocuri video Far Cry, serial care va fi regizat de Noah Hawley, creatorul serialului Alien: Earth. Proiectul va fi realizat în colaborare cu Rob McElhenney, creatorul și starul serialului It’s Always Sunny in Philadelphia, care va juca și în producție, a anunțat MovieWeb.

Hawley, cunoscut pentru adaptările sale, a declarat că îl atrage natura antologică a francizei Far Cry: „Fiecare joc este o variațiune pe o temă. Să creez un serial de acțiune amplu, care se poate reinventa în fiecare sezon, explorând natura umană printr-o lentilă complexă și haotică, este un vis devenit realitate. Sunt încântat să lucrez cu Rob și să aducem pe ecran sensibilitatea noastră ireverențioasă și ambițioasă”.

La rândul său, McElhenney a subliniat oportunitatea unică oferită de Ubisoft: „Să lucrez alături de Noah Hawley este un vis împlinit. Ubisoft a fost incredibil de generos, atunci când ne-a încredințat unul dintre cele mai emblematice universuri de jocuri video create vreodată”.

Jocurile împărtășesc tema comună a supraviețuirii într-o sălbăticie izolată

Seria Far Cry, lansată în 2004, a generat cinci continuări principale și numeroase spin-off-uri. Jocurile nu sunt conectate narativ între ele, dar împărtășesc tema comună a supraviețuirii într-o sălbăticie izolată, ceea ce face ca formatul antologic să fie perfect pentru adaptarea TV.

Nick Grad, președintele FX Entertainment, a declarat: „FX a avut parteneriate extraordinare cu Rob McElhenney și Noah Hawley, care au însumat șase seriale și 32 de sezoane de televiziune. Nu am nicio îndoială că vor spune această poveste într-un mod original, captivant și extrem de distractiv. Le mulțumim partenerilor de la Ubisoft pentru că ne-au încredințat această franciză îndrăgită”.

FX nu a anunțat un calendar pentru lansarea serialului Far Cry

Fanii Far Cry vor fi cu siguranță încântați de vestea adaptării, mai ales după încercările anterioare mai puțin apreciate de a aduce franciza pe ecrane. În același timp, proiectul ar putea întârzia puțin sezonul 2 din Alien: Earth, deja confirmat, din cauza implicării lui Hawley în ambele producții.

Momentan, FX nu a anunțat un calendar pentru lansarea serialului Far Cry sau a noului sezon Alien: Earth.