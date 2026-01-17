George R.R. Martin spune că relația cu co-creatorul „House of the Dragon” este „groaznică”

George R.R. Martin a declarat într-un interviu acordat publicației The Hollywood Reporter că relația sa cu Ryan Condal, co-creator al serialului HBO House of the Dragon, s-a deteriorat semnificativ, descriind-o drept „groaznică”, transmite EFE, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Autorul seriei A Song of Ice and Fire a explicat că tensiunile au apărut pe fondul diferențelor de viziune privind adaptarea volumului Fire & Blood, cartea care stă la baza serialului. Potrivit lui Martin, modificările aduse unor personaje au afectat coerența intrigii originale.

Scriitorul a precizat că, în primul sezon al producției, colaborarea cu Ryan Condal a funcționat eficient. Martin a participat la procesul creativ, a citit variantele inițiale ale scenariilor și a oferit sugestii care, în unele cazuri, au fost integrate.

Situația s-ar fi schimbat începând cu sezonul al doilea, când, potrivit autorului, contribuțiile sale nu au mai fost luate în considerare. Martin a afirmat că observațiile transmise fie nu primeau un răspuns, fie erau amânate fără a fi puse în practică, ceea ce a dus la accentuarea nemulțumirilor.

În cele din urmă, HBO i-ar fi cerut să transmită toate notițele direct companiei, urmând ca acestea să fie centralizate și comunicate echipei de producție. Referindu-se la relația actuală cu Condal, Martin a afirmat că aceasta este „mai mult decât proastă”.

Nemulțumirile autorului au devenit publice și în 2024, când acesta a publicat un mesaj critic pe blogul personal, ulterior șters de reprezentantul său, după o discuție cu un director HBO, potrivit sursei citate.

Surse apropiate producției au declarat pentru The Hollywood Reporter că relația dintre Martin și Condal s-ar fi deteriorat definitiv în urma unei întâlniri pe Zoom cu producătorii serialului și executivi HBO, în care autorul și-a exprimat rezervele față de direcția propusă pentru sezonul al treilea.

De cealaltă parte, Ryan Condal a declarat în martie 2025, într-un interviu pentru Entertainment Weekly, că a încercat să îl implice pe Martin în procesul de adaptare, susținând însă că scriitorul nu ar fi acceptat anumite constrângeri practice ale producției.

Sezonul al treilea al serialului House of the Dragon este programat pentru lansare în toamnă. De asemenea, pe 18 ianuarie va avea premiera producția A Knight of the Seven Kingdoms, bazată pe nuvelele lui George R.R. Martin Tales of Dunk and Egg.