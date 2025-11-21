HBO anunță sezoane noi pentru două seriale din universul „Game of Thrones”

Casey Bloys, Chairman and CEO, HBO and HBO Max Content, a anunţat oficial reînnoirea celor două seriale HBO din universul „Game of Thrones”, „Cavalerul celor Şapte Regate” („A Knight of the Seven Kingdoms”) şi „Casa dragonului” („House of the Dragon”). Astfel, ambele seriale vor fi prelungite până în 2028, transmite News.ro.

„Cavalerul celor Şapte Regate” („A Knight of the Seven Kingdoms”), serialul original HBO a fost reînnoit pentru un al doilea sezon, înainte de debutul primului sezon, pe 19 ianuarie. Al doilea sezon va debuta în 2027.

Al treilea sezon al serialului original HBO „Casa dragonului” („House of the Dragon”) va debuta în vara anului 2026. Înainte de revenirea sa, HBO a reînnoit serialul pentru un al patrulea sezon, care va debuta în 2028.

Francesca Orsi, EVP, HBO Programming, Head of HBO Drama Series and Films, a declarat: „Suntem încântaţi să putem aduce noi sezoane din aceste două seriale în următorii trei ani, pentru fanii universului „Game of Thrones”. Împreună, „Cavalerul celor Şapte Regate” („A Knight of the Seven Kingdoms”) şi „Casa dragonului” („House of the Dragon”), dezvăluie cât de vast şi bogat continuă să fie universul lui George R. R. Martin. În ianuarie, cred că publicul va fi încântat de povestea lui Dunk şi Egg, pe care George şi Ira Parker au surprins-o atât de frumos. Iar la vară, „Casa dragonului” („House of the Dragon”) revine cu unele dintre cele mai intense bătălii de până acum”.

„Cavalerul celor Şapte Regate” („A Knight of the Seven Kingdoms”)

Din lumea Westeros vine o poveste centrată pe aventurile unui duo neaşteptat. Distribuţia primului sezon îi include pe Peter Claffey în rolul lui Ser Duncan „Dunk” the Tall, Dexter Sol Ansell în rolul lui Egg, Daniel Ings, Bertie Carvel, Danny Webb, Sam Spruell, Shaun Thomas, Finn Bennett, Edward Ashley, Tanzyn Crawford, Henry Ashton, Youssef Kerkour, Tom Vaughan-Lawlor şi Daniel Monks. Credite: George R. R. Martin este co-creator şi producător executiv; Ira Parker este co-creator, showrunner şi producător executiv; producători executivi: Sarah Bradshaw, Owen Harris, Ryan Condal şi Vince Gerardis; regizori: Owen Harris şi Sarah Adina Smith.

„Casa dragonului” („House of the Dragon”)

Bazat pe cartea „Fire & Blood” a lui George R.R. Martin, acţiunea, plasată cu 200 de ani înainte de evenimentele din „Urzeala tronurilor” („Game of Thrones”), spune povestea Casei Targaryen. Distribuţia îi include pe Matt Smith, Emma D’Arcy, Olivia Cooke, Steve Toussaint, Rhys Ifans, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno, Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall, Matthew Needham, Tom Bennett, Kieran Bew, Kurt Egyiawan, Freddie Fox, Clinton Liberty, Gayle Rankin şi Abubakar Salim. Credite: Clare Kilner, Nina Lopez-Corrado, Andrij Parekh şi Loni Peristere; Co-creator/producător executiv: Ryan Condal; Co-creator/producător executiv: George R.R. Martin; Producători executivi: Sara Hess, Melissa Bernstein, Kevin de la Noy, Vince Gerardis, David Hancock, Philippa Goslett.