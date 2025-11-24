dark
Hugh Jackman lasă să se înțeleagă că ar putea reveni ca Wolverine în „Avengers: Doomsday”

George Radu
24 noiembrie 2025
Hugh Jacman în rolul Wolverine
X-Men, Credit foto: Marvel Studios – 20th Century Studios – Album / Album / Profimedia
Hugh Jackman a stârnit entuziasmul fanilor Marvel după ce a oferit un răspuns amuzant privind o posibilă revenire a lui Wolverine în Avengers: Doomsday. Actorul australian, care interpretează mutantul X-Men din 2000, a spus că nu exclude ideea, și a glumit pe seama faptului că studioul ar putea folosi o versiune AI a sa pentru rol, anunță MovieWeb.

„Poate. Nu mai spun niciodată… niciodată! Am făcut deja zece filme, așa că au suficiente materiale pentru o versiune AI a mea”, a declarat Jackman. Deși gluma face referire la controversele privind AI în industria cinematografică, actorul lasă ușa deschisă pentru o revenire în carne și oase.

Distribuția și surprizele „Avengers: Doomsday”

Filmul, care intră în post-producție pentru lansarea de sărbători 2026, promite să aducă unii dintre cei mai importanți eroi ai MCU, inclusiv membrii Thunderbolts: Chris Hemsworth, Anthony Mackie și Tom Hiddleston, precum și personajele din The Fantastic Four: First Steps. Cel mai surprinzător anunț a fost revenirea lui Robert Downey Jr., de data aceasta în rolul Doctor Doom, ceea ce a ridicat numeroase întrebări și speculații despre firul narativ al francizei.

Posibilă revenire a lui Wolverine

Deși Jackman nu a fost confirmat oficial în distribuție, prezența altor actori din franciza X-Men în film, precum Patrick Stewart, Ian McKellen, Rebecca Romijn și Alan Cumming, sugerează că revenirea lui Wolverine este foarte posibilă.

Mai mult, zvonuri recente indică implicarea sa și în Avengers: Secret Wars, continuarea poveștii începute în Doomsday.

  • George Radu este un autor care abordează subiecte variate din domeniul tehnologiei, apărării și viitorului. Domeniile sale de expertiză includ inteligența artificială etică, interfețele om-mașină (HMI), realitatea augmentată și virtuală aplicată (XR), precum și impactul social și cultural al noilor tehnologii. Nu se teme să pună întrebări dificile și să exploreze implicațiile filozofice ale inovațiilor tehnologice.

