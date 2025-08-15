Johnny Depp ar putea reveni în „Piraţii din Caraibe 6” / Producător: „Dacă îi place modul în care este scris rolul, cred că o va face”

Producătorul Jerry Bruckheimer a discutat cu Johnny Depp despre o posibilă revenire a lui Jack Sparrow în „Piraţii din Caraibe”, potrivit Entertainment Weekly, transmite News.ro.

„Dacă îi place modul în care este scris rolul, cred că o va face. Totul depinde de scenariu, după cum știm cu toții, dar el este de acord cu ideea”, a asigurat producătorul „Pirații din Caraibe”, Jerry Bruckheimer, pentru Entertainment Weekly, pe tema revenirii lui Johnny Depp în rolul căpitanului Jack Sparrow.

Acesta este un semn pozitiv că actorul american ar putea reveni în curând în acțiune, într-un al șaselea episod, despre care se știe deja că va fi un reboot al francizei.

Jerry Bruckheimer declarase deja pentru Entertainment Weekly că era nerăbdător ca Johnny Depp să reia rolul, în ciuda ruperii legăturilor dintre Disney și star. Potrivit actorului, această decizie a fost luată în urma publicării în 2018 a unui articol în care fosta sa soție, Amber Heard, susținea că a fost victima violenței domestice, dar fără a-l numi.

Viitorul francizei

„Este un reboot, dar dacă ar fi după mine, el ar fi în el”, a spus producătorul la acea vreme. „Îl iubesc atât de mult. Este un bun prieten de-al meu. Este un artist incredibil, cu un stil unic. El l-a creat pe Jack Sparrow. Nu a fost în scenariu; el a pus un pic de [Polly] Perkins și Keith Richards. A fost interpretarea lui”.

Cel mai recent film din franciză a fost „Pirații din Caraibe: Răzbunarea lui Salazar”, din 2017, în care Johnny Depp a jucat alături de alți actori care au revenit, printre care Geoffrey Rush, Orlando Bloom și Keira Knightley.

Discuțiile cu privire la o a șasea parte au început cel puțin din 2019. Pentru moment, provocarea este finalizarea acestui nou scenariu: „Încă lucrăm la el. Vrem să facem acest film, dar avem nevoie de scenariul potrivit”, a declarat producătorul. „Nu suntem încă acolo… dar ne apropiem”.