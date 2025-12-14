Netflix a decis să oprească „Billionaires’ Bunker”, serialul distopic spaniol care, deși a fost criticat puternic la lansare, a reușit să debuteze pe primul loc în topul global al platformei la finalul lunii septembrie. Producția, cunoscută în Spania sub numele „El refugio atómico”, nu va avea un al doilea sezon, potrivit publicației El País, care notează că decizia a venit fără anunț oficial din partea companiei.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Serialul urmărea un grup de miliardari care se adăpostesc într-un buncăr retro-futurist pentru a supraviețui unui posibil Al Treilea Război Mondial. Însă, pe măsură ce tensiunile dintre două familii rivale cresc, luxul și tehnologia avansată nu mai pot ascunde vechile conflicte și resentimente. Deși premisa promitea o dramă intensă, producția nu a reușit să convingă criticii sau publicul.

Acuzat de mulți recenzori că arată ca o telenovelă cu buget redus

Billionaires’ Bunker a fost acuzat de mulți recenzori că arată ca o telenovelă cu buget redus, comparativ cu seriale similare precum Silo, Paradise sau Fallout. Criticile s-au concentrat în special pe interpretările actorilor și pe scenariul considerat „previzibil” și „lipsit de imaginație”. Deși a urcat rapid în topuri, la fel de repede a dispărut din atenția abonaților după primele săptămâni.

Anularea vine în ciuda ambițiilor mari cu care titlul a fost lansat. Diego Ávalos, vicepreședintele Netflix responsabil de conținutul din Spania, declara înainte de premieră că „nu a existat un serial mai ambițios în istoria Spaniei”. Iar creatorii Álex Pina și Esther Martínez Lobato, cunoscuți pentru succesul Money Heist, sugerau deja direcții pentru un al doilea sezon, despre care spuneau că ar fi urmat să fie „și mai dur” și „mai intens”.

Performanțele de audiență nu au justificat continuarea

În primele două săptămâni, serialul a acumulat 14 milioane de vizionări, o cifră solidă, dar modestă în comparație cu alte producții spaniole. Berlin, de exemplu, a înregistrat 33,6 milioane în același interval. La nivel global, Billionaires’ Bunker a rămas doar 20 de zile în Top 10, iar în Spania 36 de zile consecutive.