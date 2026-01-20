Netflix își modifică oferta pentru Warner Bros: tranzacție integral în numerar, susținută de consiliul de administrație

Netflix a depus o ofertă revizuită, integral în numerar, pentru achiziția studiourilor și a operațiunilor de streaming ale Warner Bros Discovery, obținând sprijinul unanim al consiliului de administrație al companiei, potrivit Reuters.

Valoarea totală a tranzacției rămâne la 82,7 miliarde de dolari.

Prin această mișcare, Netflix încearcă să blocheze oferta rivală venită din partea Paramount, care și-a exprimat, la rândul său, interesul pentru activele Warner Bros, inclusiv studiourile de film și televiziune, vasta bibliotecă de conținut și francizele consacrate precum „Game of Thrones”, „Harry Potter” sau universul DC Comics.

Consiliul de administrație al Warner Bros a respins anterior oferta îmbunătățită a Paramount, condusă de David Ellison, în pofida unei campanii publice intense menite să convingă acționarii că propunerea rivală ar fi mai avantajoasă.

Conform documentelor depuse marți la autoritatea de reglementare, Netflix oferă 27,75 dolari în numerar pentru fiecare acțiune Warner Bros aferentă studiourilor de film și televiziune, bibliotecii de conținut și platformei HBO Max. Oferta înlocuiește varianta inițială, care combina numerarul cu acțiuni Netflix.

Anterior, Netflix propusese 23,25 dolari în numerar și 4,50 dolari în acțiuni pentru fiecare acțiune Warner Bros. Noua structură este prezentată drept una care oferă certitudine și lichiditate imediată acționarilor.

„Valoarea tranzacției constă într-o sumă fixă în numerar, plătită de o companie cu rating de investiții, ceea ce asigură claritate și siguranță pentru acționari”, a transmis Warner Bros în documentul oficial.

În urma anunțului, acțiunile Netflix au crescut cu 0,7% în tranzacțiile pre-deschidere, în timp ce titlurile Paramount au scăzut cu 1%. Acțiunile Warner Bros au înregistrat variații minore.

Totodată, consiliul de administrație al Warner Bros a prezentat evaluările pentru Discovery Global, divizia care urmează să fie separată și care va include activele de televiziune prin cablu, precum CNN și TNT Sports, alături de serviciul de streaming Discovery+. Evaluările realizate de consilierii companiei plasează valoarea acestei entități într-un interval cuprins între 1,33 și 6,86 dolari pe acțiune, în funcție de scenariile luate în calcul.

Warner Bros a susținut că oferta Netflix este superioară celei de 30 de dolari pe acțiune propusă de Paramount Skydance, întrucât investitorii ar păstra o participație separată în Discovery Global.

Paramount a contestat valoarea diviziei de cablu, susținând că aceasta ar avea o importanță economică redusă. Compania a solicitat instanței accelerarea publicării informațiilor financiare relevante, însă un judecător din Delaware a respins cererea, apreciind că nu există un risc de prejudiciu ireparabil pentru ofertantul rival.

Warner Bros a mai arătat că o fuziune cu Netflix ar lăsa compania rezultată cu o datorie de aproximativ 85 de miliarde de dolari, față de circa 87 de miliarde de dolari în cazul unei tranzacții cu Paramount. În plus, Netflix beneficiază de un rating de credit de investiții și de o capitalizare bursieră semnificativ mai mare, de aproximativ 402 miliarde de dolari, comparativ cu 12,6 miliarde de dolari în cazul Paramount.