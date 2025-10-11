Netflix pregătește cel mai scump serial din istorie

Când vine vorba de ambiție și bugete colosale, Netflix nu s-a ferit niciodată să arunce sume astronomice în joc. Dar acum, odată cu ultimul sezon din Stranger Things, gigantul de streaming pare hotărât să împingă limitele industriei TV până la absurd. Conform noilor informații, sezonul 5 ar putea deveni cel mai scump serial produs vreodată, cu un buget total estimat la aproape jumătate de miliard de dolari, anunță Movie Web.

Seria care a redefinit nostalgia anilor ’80 și a rescris regulile televiziuniis, dar și în istoria Netflix, va etala o desfășurare de forțe rar întâlnită chiar și la Hollywood.

Când nostalgia devine aur digital

După un sezon 4 care a împins formatul TV în teritoriul blockbusterelor, cu episoade de lungimea unor filme de cinema, Netflix pare să fi decis că Stranger Things merită o ieșire spectaculoasă. Platforma ar fi alocat până la 60 de milioane de dolari per episod, ceea ce, pentru cele opt episoade programate, ridică bugetul total la 480 de milioane de dolari.

Cifrele pot părea exagerate, dar în epoca în care televiziunea și cinematograful se contopesc, un asemenea pariu nu mai pare de domeniul fantasticului. Pentru comparație, The Lord of the Rings: The Rings of Power de la Amazon a atins pragul de 1 miliard de dolari pentru cinci sezoane, iar Wednesday, tot o producție Netflix, a avut și ea un buget demn de cinema.

Finalul vine în trei acte (și trei sărbători)

Netflix, pionierul „binge-ului”, renunță treptat la strategia de lansare integrală, dar fără a trece complet la formatul săptămânal. Sezonul final din Stranger Things va fi împărțit în trei părți. Patru episoade vor fii difuzate pe 26 noiembrie, alte trei pe 25 decembrie, și finalul epic pe 31 decembrie.

Un adevărat maraton de sărbători, în care serialul va deveni, la propriu, scena apocalipsei.