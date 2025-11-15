Noul film horror biblic „The Carpenter’s Son”, în care Nicolas Cage îl interpretează pe Iosif din Nazaret, a debutat cu recenzii critice dezastruoase, și a obținut un scor de doar 30% pe Rotten Tomatoes. Nici măcar prezența unuia dintre actorii cu nume ai generației noastre nu a reușit să convingă criticii de calitatea producției, pe care cei mai mulți o consideră un eșec major, anunță MovieWeb.

Filmul a fost descris de criticii de specialitate drept „un thriller horror psihologic, sângeros, dar stângaci și forțat, cu puțină tensiune, suspans și intrigă”. mai mult, aceștia au ubliniat că „The Carpenter’s Son” este un film plictisitor chiar și în momentele cele mai spectaculoase, inclusiv în scenele în care Iisus se confruntă cu Satana.

Criticul Sean Boelman de la FandomWire, citat de MovieWeb, declară că „The Carpenter’s Son” nu este un film prost „din cauza blasfemiei sau a inexactităților istorice”, ci „pur și simplu pentru că simți că te uiți cum se usucă vopseaua timp de o oră și jumătate”.

Povestea filmului

Anunțate pentru prima dată în mai 2024, filmările pentru „The Carpenter’s Son” au început în august și s-au încheiat în același an.

Acțiunea din „The Carpenter’s Son” este plasată în Egiptul ocupat de romani și spune povestea unui băiat cu puteri supranaturale (pe nume Jupe), pe care părinții săi încearcă să le țină ascunse. Filmul explorează confruntarea dintre forțele divine și cele întunecate și, măcar în viziunea producătorilor, ar vrea să testeze limitele credinței. Se pare că, până acum, a reușit să testeze doar limitele răbdării spectatorilor.

Inspirat parțial din textul apocrif „Evanghelia după Toma”, filmul își propune să aducă o reinterpretare supranaturală a copilăriei lui Iisus. Eroul (Jupe) încearcă să înțeleagă cine este cu adevărat și ce semnifică puterile sale, până întâlnește un alt băiat ciudat care îl umple de îndoieli și rebeliune.

Filmul nu sună interesant nici măcar pe hârtie

Problema este că filmul nu sună interesant nici măcar pe hârtie. Asta dacă nu ți-ai dori cumva să vezi cum Iisus intră într-o bătaie hollywodiană cu Satana. Și, așa cum era de așteptat, se pare că „The Carpenter’s Son” are mai mult spectacol decât substanță, după cum reiese din comentariile critice.

„The Carpenter’s Son” va avea premiera pe 14 noiembrie 2025, și va fi distribuit de Magnolia Pictures. Și, odată cu asta, publicului șansa de a-și forma propria opinie despre producție.