Un film science-fiction sud-coreean cu tematică apocaliptică, The Great Flood, a ajuns brusc pe primul loc în topul Netflix, după ce a captând în mod neașteptat atenția publicului din întreaga lume, anunță MovieWeb

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Povestea urmărește lupta disperată a tinerei An-na, care încearcă să urce împreună cu fiul său pe acoperișul unui zgârie-nori, în timp ce un tsunami de proporții apocaliiptice amenință să distrugă întreaga civilizație. În drumul său, An-na se confruntă cu vecini panicați, cu jaful creat de panică și cu pierderea temporară a copilului său. Ajutorul apare sub forma enigmaticului Hee-jo, al cărui scop real devine rapid o necunoscută, iar soarta tuturor pare să depindă de curajul și ingeniozitatea mamei.

Deși platforma Netflix găzduiește numeroase titluri populare, de la filme de Crăciun la succesuri internaționale precum Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery sau KPop Demon Hunters, este clar că publicul a ales să se îndrepte spre tensiunea și adrenalina unui film mai puțin cunoscut, dar cu o premisă apocaliptică intensă.

Performanță și reacții împărțite

Succesul filmului a fost rapid și complet neașteptat. The Great Flood se află pe primul loc în topul global Netflix, după ce a lăsat în urmă titluri consacrate. Cu toate acestea, reacțiile criticilor și ale publicului sunt împărțite. Pe Rotten Tomatoes, filmul a obținut un scor de 60% din partea criticilor, în timp ce pe Popcornmeter publicul îi acordă doar 42%.

Criticii apreciază premisa captivantă, dar unii consideră că ambiția narativă a filmului îl face greu de digerat. Ready Steady Cut notează că „filmul începe ca un thriller-catastrofă captivant, dar devine rapid o catastrofă cinematografică”. Heaven of Horror consideră în schimb că este „o aventură SF thriller strălucită, dar execuția ar fi putut fi mai concisă”.