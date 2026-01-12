Filmul „One Battle After Another”, o amplă frescă cinematografică despre derapajele extremiste din Statele Unite, a dominat gala Globurilor de Aur desfășurată duminică seară, acolo unde și-a adjudecat patru trofee importante. Succesele obținute consolidează poziția producției ca favorit major în cursa pentru Oscarurile care vor avea loc peste aproximativ două luni, relatează AFP, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Pelicula a fost recompensată cu premiile pentru cea mai bună comedie, cel mai bun scenariu, cea mai bună actriță în rol secundar, distincție acordată Teyanei Taylor, și cel mai bun regizor, trofeu care i-a revenit lui Paul Thomas Anderson. Performanța marchează una dintre cele mai puternice prezențe ale unui film în palmaresul acestei ediții a Globurilor de Aur.

Vizibil emoționat pe scenă, Paul Thomas Anderson, în vârstă de 55 de ani, a mulțumit juriului și publicului pentru aprecierea arătată: „Sunteţi atât de generoşi cu afecţiunea pe care mi-o arătaţi, mie şi acestui film. (…) Iubesc ceea ce fac. Aşa că este o plăcere”, a declarat cineastul american.

Filmul surprinde fracturile și tensiunile societății americane contemporane

Criticii au lăudat filmul pentru felul în care surprinde fracturile și tensiunile societății americane contemporane. Tragicomedia urmărește o poveste tulburătoare despre urmărirea unor foști revoluționari de extremă stângă de către un personaj asociat ideologiei supremației albe, o radiografie incomodă a radicalizării și polarizării politice.

Teyana Taylor, premiată pentru rolul secundar, a susținut un discurs cu puternică încărcătură simbolică. Actrița, care interpretează o moștenitoare politică a mișcării Black Power, s-a adresat „surorilor și fetițelor de culoare” care urmăreau ceremonia, și a subliniat că „lumina noastră nu are nevoie de permisiune pentru a străluci”.

Surprizele serii

În schimb, Leonardo DiCaprio, protagonistul filmului, nu a reușit să câștige premiul pentru cel mai bun actor într-o comedie. Distincția i-a revenit lui Timothée Chalamet, apreciat pentru rolul unui jucător de ping-pong cu o ambiție nemărginită în filmul „Marty Supreme”.

Actorul franco-american, în vârstă de 30 de ani, a declarat la primirea premiului că se simte onorat să concureze într-o categorie extrem de disputată. „Vă mulţumesc din adâncul inimii. Concurez cu nume foarte mari. Această categorie este incredibil de competitivă”, a spus Chalamet.

„Sinners” și lupta pentru marele premiu

Înaintea galei, filmul „Sinners” era considerat principalul rival al producției „One Battle After Another” la categoria cel mai bun film. Regizat de Ryan Coogler, acest film de epocă îndrăzneț explorează traumele profunde ale comunităților de culoare din Sudul segregat al anilor ’30, și îmbină teme istorice cu elemente fantastice, vampiri și ritmuri de blues.

„Sinners” a obținut Globul de Aur pentru cea mai bună performanță la box-office și pentru cea mai bună coloană sonoră originală, însă a ratat premiul pentru cel mai bun film dramatic. Distincția a fost câștigată de „Hamnet”, o tragedie care imaginează durerea trăită de Agnes și William Shakespeare după moartea fiului lor. Pentru interpretarea soției dramaturgului britanic, actrița irlandeză Jessie Buckley a fost desemnată cea mai bună actriță.

La categoria comedie, premiul pentru cea mai bună actriță i-a revenit australiencei Rose Byrne, pentru rolul unei mame epuizate, copleșite de boala fiicei sale și de dificultățile vieții, în filmul „If I Had Legs I’d Kick You”.

Premii internaționale și discursuri cu mesaj politic

Un alt mare câștigător al serii a fost filmul brazilian „The Secret Agent”, care a plecat acasă cu două trofee. Producția nu doar că a surclasat filmul francez „It Was Just an Accident” la categoria cel mai bun film internațional, dar i-a adus și lui Wagner Moura premiul pentru cel mai bun actor într-un film dramatic.

În această peliculă, Moura interpretează un fost profesor universitar aflat pe lista asasinaților în timpul dictaturii braziliene din anii ’70, în timp ce încearcă să restabilească legătura cu fiul său. Actorul a subliniat dimensiunea profund politică și emoțională a filmului. „Este un film despre memorie, sau despre lipsa acesteia, şi despre trauma generaţională”, a spus el, adăugând că valorile pot fi transmise din generație în generație la fel ca traumele.

Tema politică a străbătut întreaga seară. Mai multe vedete au purtat insigne cu mesajul „Be Good”, în memoria lui Renee Good, o americancă ucisă recent la Minneapolis de un agent al Serviciului american de imigrare (ICE).

O notă de ironie politică

Gazda galei, comediana Nikki Glaser, a adus și o notă de ironie politică, atunci când a oferit simbolic Departamentului de Justiție al SUA un „Glob de Aur pentru cel mai bun montaj”, ca reacție la publicarea parțială a dosarului Epstein, în care este menționat și președintele Donald Trump.

Palmaresul serii a fost completat de premiul pentru cel mai bun actor în rol secundar, acordat lui Stellan Skarsgård pentru interpretarea unui cineast alienat de cele două fiice ale sale în filmul „Sentimental Value”.

În zona animației, fenomenul Netflix „KPop Demon Hunters” a obținut Globul de Aur pentru cel mai bun film de animație, precum și pentru cel mai bun cântec original, grație piesei sugestiv intitulate „Golden”.