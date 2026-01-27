„One Battle After Another” și „Sinners” conduc nominalizările la premiile BAFTA 2026

Comedia de acțiune „One Battle After Another” conduce lista producțiilor cu cele mai multe nominalizări la premiile BAFTA 2026, alături de thrillerul „Sinners”.

„One Battle After Another”, regizat de Paul Thomas Anderson, a primit 14 nominalizări, inclusiv pentru cel mai bun film și cel mai bun regizor. Leonardo DiCaprio, care interpretează un fost revoluționar al cărui copil este răpit, și Chase Infiniti, în rolul fiicei sale, au fost nominalizați la categoriile principale. Alte nominalizări pentru roluri secundare includ Teyana Taylor, Sean Penn și Benicio del Toro, potrivit Reuters.

Thrillerul „Sinners”, regizat de Ryan Coogler și inspirat de America segregaționistă din anii 1930, a primit 13 nominalizări. Următoarele producții cu multiple nominalizări sunt „Hamnet”, un lungmetraj despre familia dramaturgului William Shakespeare (11 nominalizări), și „Marty Supreme”, despre un jucător de ping-pong ambițios (11 nominalizări).

Cea de-a 79-a gală a premiilor BAFTA va avea loc la Londra pe 22 februarie.

Principalele categorii de nominalizări:

Cel mai bun film: „Hamnet”, „Marty Supreme”, „One Battle After Another”, „Sentimental Value”, „Sinners”

Cel mai bun regizor: Paul Thomas Anderson („One Battle After Another"), Ryan Coogler („Sinners"), Chloé Zhao („Hamnet") și alții

Cel mai bun actor în rol principal: Leonardo DiCaprio („One Battle After Another"), Michael B. Jordan („Sinners"), Timothée Chalamet („Marty Supreme")

Cea mai bună actriță în rol principal: Chase Infiniti („One Battle After Another"), Jessie Buckley („Hamnet"), Emma Stone („Bugonia")

Roluri secundare: Benicio Del Toro și Sean Penn („One Battle After Another"), Wunmi Mosaku („Sinners"), Emily Watson („Hamnet")

Alte categorii includ scenariu original și adaptat, lungmetraj de animație, film străin și documentar, cu nominalizări pentru producții precum „Arco”, „It Was Just an Accident” și „2000 Meters To Andriivka”.