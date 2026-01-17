Operatorii de cinematografe din Europa avertizează UE că ofertele pentru Warner Bros ar putea afecta grav industria

Operatorii de cinematografe din Europa au avertizat autoritățile de concurență ale Uniunii Europene că o eventuală preluare a studiourilor Warner Bros Discovery Inc de către Netflix Inc sau de către grupul Paramount–Skydance ar putea avea un impact negativ semnificativ asupra industriei cinematografice, în special asupra accesului la filmele de succes și asupra modelului tradițional de distribuție, relatează Bloomberg, citată de Agerpres.

UNIC, organizație care reprezintă unii dintre cei mai mari operatori de cinematografe din Europa, printre care AMC Entertainment Holdings, Kinepolis Group și Cineworld Group, a transmis aceste îngrijorări în cadrul unei întâlniri cu ușile închise desfășurate la Bruxelles, cu oficiali ai Uniunii Europene implicați în supravegherea fuziunilor și achizițiilor. Potrivit UNIC, ofertele de preluare ar putea conduce la o reducere semnificativă a numărului de titluri importante disponibile pentru lansare în cinematografele europene.

„Ne opunem oricărei tranzacții care ar duce la pierderea unei proporții semnificative din titlurile viitoare destinate marelui ecran”, a declarat Laura Houlgatte, director executiv al Uniunii Internaționale a Cinematografelor, într-un comunicat. Aceasta a subliniat că vânzarea studiourilor Warner Bros către un jucător major din streaming ar putea afecta așa-numita „fereastră cinematografică”, perioada în care un film este disponibil exclusiv în sălile de cinema înainte de a fi lansat pe platformele de streaming sau în alte formate.

UNIC reprezintă, de asemenea, lanțuri importante de cinematografe precum Pathé Cinemas, UGC și Cineplexx, care au furnizat autorităților europene date privind evoluția cotei de piață a Warner Bros Discovery în mai multe state membre. Potrivit acestor informații, studiourile Warner Bros și-au consolidat poziția în Europa în urma succesului comercial al unor producții lansate anul trecut, printre care A Minecraft Movie, Final Destination: Bloodlines și Sinners.

Pe fondul intensificării speculațiilor privind o posibilă tranzacție, mai multe companii și organizații din industrie au început să își intensifice activitatea de lobby la Bruxelles. Autoritățile europene de reglementare au organizat în ultimele zile întâlniri și briefing-uri cu reprezentanți ai Netflix și Paramount, demarând etapele preliminare ale unor proceduri de analiză care ar putea deveni de durată, în cazul în care una dintre oferte va fi confirmată oficial.

În paralel, conducerea Paramount a intensificat demersurile diplomatice în Europa, încercând să obțină sprijin politic pentru oferta sa. Directorii companiei s-au întâlnit recent atât cu președintele Franței, Emmanuel Macron, cât și cu secretarul britanic pentru Cultură, Lisa Nandy, în încercarea de a evidenția beneficiile unei eventuale tranzacții.

Paramount a înaintat mai multe oferte pentru achiziționarea Warner Bros Discovery, inclusiv o propunere în numerar care evaluează acțiunile companiei la 30 de dolari bucata. Cu toate acestea, Warner Bros ar fi respins până acum aceste oferte, considerând superioară propunerea Netflix, evaluată la 27,75 dolari pe acțiune și structurată sub forma unui mix de numerar și acțiuni.

În eventualitatea deschiderii unei investigații formale, autoritățile de concurență ale Uniunii Europene ar urma să analizeze în special posibilele efecte asupra concurenței în distribuția de filme, accesul cinematografelor la conținut, impactul asupra pieței de streaming, precum și eventualele creșteri de costuri pentru consumatori. Decizia finală ar putea avea implicații majore asupra structurii industriei audiovizuale europene și asupra relației dintre cinematografele tradiționale și marile platforme de streaming.