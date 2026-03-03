Serviciul de streaming Paramount+ urmează să fie combinat cu HBO Max, în urma ofertei câștigătoare depuse pentru Warner Bros Discovery, a anunțat CEO-ul Paramount Skydance, David Ellison, citat de agenția DPA, preluată de Agerpres.

Potrivit acestuia, cele două companii intenționează să își unească portofoliile de streaming într-o singură platformă în următorii ani.

Declarațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe telefonice dedicate investitorilor.

În prezent, serviciile cumulează peste 200 de milioane de abonați direcți în mai mult de 100 de țări.

Totuși, oficialii au avertizat că numărul total ar putea scădea după integrare, din cauza suprapunerii utilizatorilor care sunt abonați la ambele platforme.

La finalul celui de-al patrulea trimestru, Paramount Global a raportat 78,9 milioane de abonați pentru Paramount+, în timp ce Warner Bros. Discovery a anunțat 131,6 milioane de abonați.

Prin comparație, liderul pieței, Netflix, a depășit recent pragul de 325 de milioane de abonați la nivel global.

Noua platformă ar urma să reunească unele dintre cele mai cunoscute francize din industrie, inclusiv „Game of Thrones” și „The Sopranos” din portofoliul HBO, alături de „Yellowstone” și „Star Trek” de la Paramount.

David Ellison nu a oferit detalii privind denumirea viitorului serviciu, ceea ce ar putea însemna o nouă schimbare de brand pentru HBO Max, după rebrandingurile anterioare în Max și HBO Now.

În cadrul aceleiași tranzacții, Paramount va prelua și postul american de televiziune CNN. Ellison a precizat că, în acest moment, nu există planuri privind vânzarea activelor de televiziune prin cablu.

Fuziunea vine după ce Netflix s-a retras din competiția pentru preluarea Warner, considerând că termenii financiari ai tranzacției nu mai sunt atractivi.