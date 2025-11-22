Pierce Brosnan, actorul care a interpretat celebrul spion James Bond în filmele GoldenEye, Tomorrow Never Dies, The World Is Not Enough și Die Another Day, a declarat că uneori se gândește la posibilitatea de a reveni în franciza de acțiune, de această dată în rolul unui 007 retras. Chiar dacă o astfel de revenire pare puțin probabilă, potrivit informațiilor despre planurile Amazon pentru reboot-ul regizat de Denis Villeneuve, Brosnan și-ar dori totuși să fie implicat, anunță Movie Web.

Starul a mărturisit că se „gândește” la ideea de a interpreta un Bond matur, un concept care a stârnit interesul fanilor. Totuși, actorul consideră că acum este „munca altcuiva”, dar ar fi deschis să revină în franciză într-un rol diferit.

Reboot-ul James Bond de la Amazon ar putea include cameo-uri și referințe pentru fani

Deși șansele ca Brosnan să revină în faimosul smoking ca 007 sunt reduse, ideea de a-l vedea într-un cameo sau într-un alt rol în reboot-ul Amazon rămâne posibilă. Exemple similare au mai existat în trecut.

Sean Connery fusese luat în considerare pentru rolul lui Kincade în Skyfall, rol care a fost ulterior jucat de Albert Finney. Astfel de „Easter eggs” pentru fani ar putea face parte din strategia Amazon, similară cu planurile complexe din universurile cinematografice de tip MCU.

Brosnan, care rămâne pentru mulți fani versiunea preferată a lui James Bond, a dezvăluit și cine ar fi potrivit pentru a prelua rolul în următorul capitol Amazon. Colegul său Aaron Taylor-Johnson, pe care îl consideră talentat, carismatic și capabil să ducă mai departe franciza.

Proiecte în derulare pentru Brosnan

În timp ce viitorul lui 007 rămâne incert, Pierce Brosnan continuă să fie activ pe marele ecran. Recent, actorul a apărut în filmul Netflix The Thursday Murder Club, și va participa la reboot-ul acțiunii clasice Cliffhanger cu Sylvester Stallone. De asemenea, va reveni alături de Tom Hardy în al doilea sezon al thriller-ului de succes MobLand produs de Paramount.