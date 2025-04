Primele imagini din „Avatar: Fire and Ash”, dezvăluite la CinemaCon 2025 / Vulcani gigantici, „oameni de cenușă”, bărci aeriene și pisici de mare albastre apar în noua producție

Personaje negative asemănătoare populaţiei Na’vi, vulcani gigantici şi bărci aeriene se regăsesc în primele imagini din „Avatar: Fire and Ash”, continuarea uneia dintre cele mai profitabile francize cinematografice din toate timpurile, care au fost dezvăluite joi în Las Vegas, informează AFP, citată de Agerpres.

Filmul, care va fi lansat în luna decembrie, „extinde magnificul univers al planetei Pandora şi introduce două noi clanuri”, a declarat actriţa Zoe Saldana pe scena de la CinemaCon, cel mai mare eveniment anual organizat de proprietarii de cinematografe din America de Nord.

Regizorul James Cameron, exprimându-se într-un videoclip înregistrat în Noua Zeelandă, unde este pe cale să termine acest film, a declarat că eroii din noua peliculă vor trebui „să înfrunte nu doar invadatori umani, ci şi noi adversari, „oamenii de cenuşă'”.

Primele două filme ale francizei „Avatar” au fost succese comerciale fără precedent, ocupând primul, respectiv al treilea loc în topul celor mai profitabile lungmetraje din toate timpurile.

Ele au obţinut împreună încasări totale de peste 5 miliarde de dolari la nivel mondial.

În imaginile dezvăluite joi, personajele principale, Jake Sully (Sam Worthington) şi Neytiri (Zoe Saldana), se află la bordul unor gigantice vase din lemn alături de creaturi albastre care se aseamănă cu pisicile-de-mare.

Convoiul lor este atacat de „oamenii de cenuşă”, care seamănă cu populaţia Na’vi, dar poartă coifuri de un roşu aprins şi folosesc arcuri din care trag săgeţi cuprinse de flăcări.

James Cameron a dezvăluit în trecut că noul film din această saga va fi mai lung decât precedentul, „Avatar: The Way of Water” (2022), care a avut o durată de trei ore şi 12 minute.

Alte două filme din seria cinematografică „Avatar” sunt programate să fie lansate în 2029 şi 2031.