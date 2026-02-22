Amazon Prime Video se pregătește să difuzeze, în 2026, ultimele episoade ale uneia dintre cele mai populare serii ale sale, The Boys. Lansată în 2019, adaptarea celebrei benzi desenate de Garth Ennis și Darick Robertson a cucerit publicul prin modul său satiric de a aborda genul supereroilor, în stil combinat cu scene extrem de violente și momente șocante.

Actorul Karl Urban, unul dintre protagoniști, a oferit recent primele detalii despre sezonul final. Acesta a avertizat că „nimeni nu este în siguranță” și că victimele vor apărea încă din primele momente ale noului sezon. „Din primul episod, te gândești: ‘oh, wow!’ Nimeni nu e în siguranță. Victime încă de la început. Hai! Ultimul sezon! Totul se joacă acum!”, a declarat Urban, citat de MovieWeb.

Confruntări dramatice și mize ridicate

Sezonul 5 continuă povestea după finalul tensionat al sezonului 4, când Homelander (Antony Starr) preia controlul guvernului Statelor Unite și impune legea marțială, transformând supereroii în executori ai puterii sale. Echipa Boys este capturată, în timp ce Butcher devine independent, pregătind un conflict intens între grup și Supes.

Serialul, cunoscut pentru violența extremă, nu se abate de la tradiție nici în sezonul final. Deși materialul sursă – benzile desenate – protejează de obicei personajele Starlight și Hughie, adaptarea pentru televiziune este mai imprevizibilă, iar publicul trebuie să fie pregătit pentru eliminarea unor personaje principale.

Sezonul final va debuta pe 8 aprilie 2026 cu un episod dublu, care va marca startul ultimei confruntări dintre Boys și Supes.