„The Madison”, un nou spin-off din universul Yellowstone, debutează pe 14 martie

Paramount+ se pregătește să lanseze pe 14 martie noul serial „The Madison”, un spin-off desprins din universul celebrului serial Yellowstone, creat de Taylor Sheridan.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Producția marchează încă o extindere a francizei neo-western și promite să aducă pe micile ecrane o poveste intensă despre familie, suferință și conexiuni umane, amplasată între Manhattan și Valea râului Madison din Montana. Primele imagini oficiale, publicate de studioul Paramount, oferă o privire asupra atmosferei și a tonului dramatic al seriei.

Potrivit Variety, povestea se concentrează pe familia Clyburn, explorând modul în care legăturile familiale și emoțiile profunde se dezvoltă atunci când membrii săi ajung într-un mediu total diferit față de viața lor obișnuită din New York. Serialul combină elemente de dramă urbană și western modern, oferind un echilibru între conflictele personale și peisajele spectaculoase din Montana.

În rolurile principale se află Michelle Pfeiffer și Kurt Russell, alături de un grup de actori cunoscuți, printre care Beau Garrett, Elle Chapman, Patrick J. Adams, Amiah Miller, Alaina Pollack, Ben Schnetzer, Kevin Zegers, Rebecca Spence, Danielle Vasinova și Matthew Fox.

Taylor Sheridan, creatorul original al Yellowstone, revine în acest proiect ca producător executiv, asigurând coerența cu universul existent, dar aducând totodată o abordare fresh pentru noile personaje și povestea lor.

„The Madison” este conceput să fie accesibil atât fanilor francizei, cât și spectatorilor noi, oferind o introducere captivantă în viața și provocările familiei Clyburn. Combinând intriga cu peisajele iconice și momentele emoționale puternice, serialul promite să fie un punct de atracție pe platforma de streaming în primăvara acestui an.

Acest spin-off face parte dintr-o strategie mai amplă a Paramount+ de a extinde universul Yellowstone cu multiple producții. În 2026, vor mai fi lansate două spin-off-uri: „The Dutton Ranch”, axat pe personajele Beth Dutton și Rip Wheeler, interpretate de Kelly Reilly și Cole Hauser, și serialul CBS „Marshals”, în care Luke Grimes își va relua rolul Kayce Dutton, programat să debuteze pe 1 martie. Deocamdată, nu există o dată oficială pentru lansarea „The Dutton Ranch”.

Prin „The Madison”, Sheridan și echipa sa urmăresc să exploreze teme universale – familie, pierdere și conexiune – în timp ce integrează tonul neo-western care a consacrat Yellowstone.

Seria se promite a fi o combinație între dramatism, aventură și peisaje impresionante, consolidând poziția Paramount+ în producțiile de televiziune de tip premium și extinzând universul care a captivat milioane de fani în întreaga lume.