Fanii zombie au motive de bucurie la început de an. Personajele emblematice din The Walking Dead ajung, pentru prima dată, în jocul World War Z, într-un crossover care aduce împreună două universuri cunoscute pentru luptele lor cu morții-vii. Actorii Andrew Lincoln și Norman Reedus își reiau rolurile lui Rick Grimes și Daryl Dixon, și au anunțat că vor da voce personajelor și în joc.

Noul conținut descărcabil, intitulat World War Z x The Walking Dead, va fi disponibil din 29 ianuarie pe PlayStation 5, Xbox One și PC. Extensia, conform declarațiilor oficiale, include o campanie nouă, alcătuită din trei misiuni, desfășurate în locații bine cunoscute fanilor serialului.

Locații cunoscute, pericole noi

Jucătorii vor explora spații emblematice precum Închisoarea, Zona de Siguranță Alexandria și Spitalul Memorial Grady, unde vor lupta pentru supraviețuire alături de Rick, Daryl, Negan și Michonne. Fiecare personaj vine cu armele sale caracteristice și cu stilul propriu de luptă.

O schimbare importantă față de versiunea clasică a jocului World War Z este tipul de inamici. Hoardele rapide de zombie sunt înlocuite cu „Walkers”, mai lenți, dar la fel de periculoși, în linie cu atmosfera tensionată din The Walking Dead.

Echilibru între două lumi

Dezvoltatorii, citați de Variety, spun că provocarea a fost să păstreze identitatea ambelor francize. „Ne-am dorit ca fanii ambelor universuri să se simtă acasă”, a explicat Tim Willits, directorul de creație al Saber Interactive. Rezultatul este un mix între acțiunea intensă din World War Z și stilul mai lent și mai dramatic din The Walking Dead.

Lansat în 2019, World War Z a strâns peste 30 de milioane de jucători la nivel global. Noul crossover este gândit ca o modalitate de a menține interesul comunității și de a atrage un public nou, format din fanii serialului TV.