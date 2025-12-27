Ben Affleck și Matt Damon revin împreună într-un nou thriller de acțiune care promite tensiune, trădări și mult suspans, iar lansarea primelor imagini a fost gândită ca un adevărat „cadou” de Crăciun pentru fani. Cei doi actori au publicat online un clip în care dezvăluie un nou teaser din The Rip, film ce va avea premiera pe Netflix pe 16 ianuarie 2026, anunță MovieWeb.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Într-un schimb de replici cu umorul care i-a consacrat, Matt Damon anunță că au pregătit „imagini nemaivăzute din The Rip”, în timp ce Ben Affleck glumește că el ar fi preferat să ofere șosete. Gluma deschide drumul către un teaser intens, care setează tonul filmului… o lume în care „nu te poți baza pe nimeni”.

Un thriller despre bani, loialitate și suspiciune

Acțiunea filmului se concentrează pe o echipă de polițiști din Miami care descoperă milioane de dolari într-o casă abandonată folosită drept depozit clandestin. Descoperirea declanșează un lanț de suspiciuni, iar încrederea dintre personaje începe să se destrame, pe măsură ce fiecare devine un potențial suspect.

The Rip mizează pe o distribuție de top, în care apar, alături de Affleck și Damon, actori precum Sasha Calle, Scott Adkins, Teyana Taylor și Steven Yeun. Filmul este regizat de Joe Carnahan (The A-Team), cineast cunoscut pentru stilul său energic și pentru thrillerele cu ritm alert.

Inspirat din fapte reale și din cinema-ul anilor ’70

Joe Carnahan a explicat că filmul are la bază o experiență reală trăită de un apropiat al său, care a fost atât tată, cât și șef al unei unități tactice antidrog din cadrul poliției Miami-Dade. Regizorul spune că The Rip este influențat și de dragostea sa pentru thrillerele polițiste clasice ale anilor ’70, filme care puneau accent pe personaje, relații interumane și dileme morale.

Această combinație de realism, tensiune psihologică și nostalgie cinematografică pare să fie miza principală a producției.

Un nou capitol într-un parteneriat de succes

Ben Affleck și Matt Damon formează unul dintre cele mai longevive și profitabile duo-uri din Hollywood. Vorbind recent despre proiect, Damon a subliniat că obiectivul lor rămâne neschimbat… realizarea unor filme bune, în primul rând pentru ei înșiși, chiar dacă această abordare îi lasă uneori în ceață pe colaboratori.

Lansarea The Rip vine într-un moment extrem de aglomerat pentru ambii actori. Damon va fi protagonistul următorului film semnat de Christopher Nolan, The Odyssey, un proiect cu ambiții de Oscar și o distribuție impresionantă.

Affleck, la rândul său, își continuă colaborarea cu Netflix prin Animals, este implicat ca scenarist în drama Strangers, regizată de David Fincher, și ar putea reveni într-un al treilea film din seria The Accountant.