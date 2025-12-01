Netflix anunţă noutăţile pentru luna decembrie. Printre acestea: al doilea volum din „Stranger Things: Sezonul 5”; filmul „Jay Kelly”, de Noah Baumbach, cu George Clooney şi Adam Sandler în rolurile unui actor faimos şi al managerului său; capitolul 5 din seria „Emily in Paris”; filmul „A Knives Out Mystery: Wake Up Dead Man”, care îl readuce în prim-plan pe detectivul Benoit Blanc, interpretat de Daniel Craig, alături de Glenn Close, Mila Kunis, Jeremy Renner, Kerry Washington, Andrew Scott şi Josh O’Conor, transmite News.ro.

În plus, vor fi pe platformă „Goodbye June”, o dramă care marchează debutul regizoral al lui Kate Winslet, cu Helen Mirren în rol principal, într-o poveste emoţionantă care prezintă dinamica unei familii atunci când o boală cruntă îşi face apariţia chiar în pragul Sărbătorilor; meciul de box Jake vs Joshua: Judgement Day; seria „Man vs Baby”, în care Trevor Bingley (Rowan Atkinson) acceptă de această dată să îngrijească un penthouse luxos din Londra, însă se trezeşte pe cap cu un companion alături de care ajunge să-şi petreacă Crăciunul.

„The Holiday”, „Dr. Seuss’ The Grinch”, „How the Grinch Stole Christmas” şi „The Visit”, alături de primele două sezoane din serialul românesc „Iubire cu Parfum de Lavandă” vor fi disponibile abonaţilor.

Titlurile lunii

„Jay Kelly”, din 5 decembrie

„Jay Kelly”, noul film al lui Noah Baumbach, nominalizat la Premiul Oscar, spune povestea celebrului actor de film Jay Kelly (George Clooney), care porneşte într-o călătorie de autodescoperire, confruntându-se cu trecutul şi prezentul, alături de managerul său devotat, Ron (Adam Sandler).

Distribuţie: George Clooney, Adam Sandler, Laura Dern, Billy Crudup, Riley Keough, Grace Edwards, Stacy Keach, Jim Broadbent, Patrick Wilson, Eve Hewson, Greta Gerwig, Alba Rohrwacher, Josh Hamilton , Lenny Henry, Emily Mortimer, Nicôle Lecky, Thaddea Graham, Isla Fisher, Louis Partridge şi Charlie Rowe.

„Wake Up Dead Man: A knives Out Mystery”, din 12 decembrie

Benoit Blanc (Daniel Craig) se întoarce pentru cel mai periculos caz al său de până acum, în al treilea şi cel mai întunecat capitol al epopeii misterioase de crimă semnată de Rian Johnson. Când tânărul preot Jud Duplenticy (Josh O’Connor) este trimis să-l asiste pe carismaticul şi pasionalul Monsignor Jefferson Wicks (Josh Brolin), devine clar că lucrurile nu stau bine în rândul credincioşilor. Parohia modestă, dar devotată, a lui Wicks îi include pe: credincioasa doamnă Martha Delacroix (Glenn Close), îngrijitorul precaut Samson Holt (Thomas Haden Church), avocata tensionată Vera Draven (Kerry Washington), politicianul aspirant Cy Draven (Daryl McCormack), doctorul local Nat Sharp (Jeremy Renner), autorul consacrat Lee Ross (Andrew Scott) şi violoncelista SimoneVivane (Cailee Spaeny).

După ce un asasinat brusc şi aparent imposibil zguduie oraşul, lipsa unui suspect evident o determină pe şefa poliţiei locale, Geraldine Scott (Mila Kunis), să colaboreze cu renumitul detectiv Benoit Blanc pentru a dezlega un mister care sfidează orice logică.

Rian Johnson, nominalizat la premiile Oscar, scrie şi regizează „Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery”, cu o distribuţie de excepţie: Daniel Craig, Josh O’Connor, Glenn Close, Josh Brolin, Mila Kunis, Jeremy Renner, Kerry Washington, Andrew Scott, Cailee Spaeny, Daryl McCormack şi Thomas Haden Church.

„Emily in Paris”: sezonul 5, din 18 decembrie

Acum, în calitate de directoare la Agence Grateau Roma, Emily se confruntă cu noi provocări profesionale şi romantice, în timp ce se adaptează la viaţa într-un oraş nou. Însă, exact când totul pare să se aşeze, o situaţie de la job ia o întorsătură greşită, iar consecinţele se răsfrâng în dezamăgiri amoroase şi obstacole în carieră. Căutând stabilitate, Emily se refugiază în farmecul stilului său de viaţă francez, până când un secret important ameninţă una dintre cele mai apropiate relaţii ale sale. Înfruntând conflictele cu sinceritate, Emily reuşeşte să se apropie mai profund de cei dragi, cu o viziune mai clară şi pregătită să îmbrăţişeze noi oportunităţi.

Distribuţie: Lily Collins (Emily Cooper / producătoare), Philippine Leroy-Beaulieu (Sylvie Grateau), Ashley Park (Mindy Chen), Lucas Bravo (Gabriel), Samuel Arnold (Julien), Bruno Gouery (Luc), William Abadie (Antoine Lambert), Lucien Laviscount (Alfie), Eugenio Franceschini (Marcello), Thalia Besson (Genevieve), Paul Forman (Nico), Arnaud Binard (Laurent G), Minnie Driver (Princess Jane), Bryan Greenberg (Jake) şi Michèle Laroque (Yvette).

„Stranger Things” sezonul 5, volumul 2, din 26 decembrie

Toamna anului 1987. Hawkins este marcat de deschiderea portalurilor, iar eroii noştri sunt uniţi de un singur scop: să-l găsească şi să-l ucidă pe Vecna. Însă acesta a dispărut, iar locaţia şi planurile sale rămân un mister. Misiunea lor este îngreunată de carantina militară impusă de guvern asupra oraşului şi de vânătoarea tot mai intensă a lui Eleven, forţând-o să se ascundă din nou.

În paralel, aniversarea dispariţiei lui Will pluteşte în aer, iar în oraş se instalează o teamă apăsătoare, familiară. Bătălia finală se apropie, însoţită de un întuneric mai puternic şi mai periculos decât orice au înfruntat vreodată. Pentru a pune capăt acestui coşmar, vor avea nevoie de toţi: întreaga echipă unită, pentru o ultimă oară.

Distribuţie: Winona Ryder, David Harbour, Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Sadie Sink, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Joe Keery, Maya Hawke, Priah Ferguson, Brett Gelman, Jamie Campbell Bower, Cara Buono, Amybeth McNulty, Nell Fisher, Jake Connelly, Alex Breaux şi Linda Hamilton. Volumul 3 va fi disponibil din 1 ianuarie 2026.

Seriale

„My Next Guest With David Letterman and Adam Sandler”, din 1 decembrie

Adam Sandler îl invită pe Dave în culisele turneului său de comedie, apoi discută cu acesta la NYU despre stand-up, roluri celebre şi îndrăgita sa chitară Stratocaster.

„Love is Blind: Italy”, din 1 decembrie

Împărţiţi în capsule, celibatarii italieni ies la întâlniri şi se logodesc pe nevăzute, în încercarea de a-şi găsi adevărata dragoste şi de a se căsători.

„The Abandons”, din 4 decembrie

În Washingtonul anilor 1850, două femei puternice, una bogată şi una săracă, dar loială, se luptă pentru supremaţie în Vestul Sălbatic.

„The Believers”, sezonul 2, din 4 decembrie

Ca să-şi salveze familiile, Win şi Game strâng bani şi riscă totul pentru visurile unui politician corupt. Între timp, Dear o ia de la capăt pe cont propriu.

„The Prince of Confession”, din 5 decembrie

Acuzată că şi-a ucis soţul, o femeie primeşte o mână de ajutor de la o străină misterioasă: în schimbul mărturisirii sale, trebuie să comită o crimă.

„Blood Coast”, sezonul 2, din 9 decembrie

Cu Lyès după gratii, grupul înfruntă pericole din toate direcţiile atunci când o bandă nouă încearcă să preia violent traficul de droguri din Marsilia.

„Badly in Love”, din 9 decembrie

Primul reality-show japonez de dating pentru tinerii rebeli: 11 yankii locuiesc împreună 14 zile, se înfruntă, creează legături şi caută dragostea adevărată.

„The Accident”, sezonul 2, din 10 decembrie

La un an după ce tragedia a lovit patru familii, durerea rămâne, iar noi secrete ies la iveală. Acum, fiecare trebuie să aleagă dacă să caute izbăvirea sau răzbunarea.

„Had I Not Seen The Sun”, partea 2, din 11 decembrie

În urma actelor violente ale lui Jen-yao, adevăruri demult ascunse ameninţă să distrugă orice speranţă, inclusiv iubirea pe care nu o va mai putea câştiga niciodată.

„Tomb Raider: The Legend of Lara Croft”, sezonul 2, din 11 decembrie

Un grup de prieteni cu probleme financiare îşi pun principiile şi relaţiile la încercare când găsesc patru saci cu bani furaţi în oraşul natal.

„Man vs Baby”, din 11 decembrie

Vine Crăciunul, iar un tată împiedicat are grijă de un penthouse luxos din Londra şi, total neaşteptat, de un bebeluş pierdut.

„City of Shadows”, din 12 decembrie

În Barcelona este găsit un cadavru atârnând în flăcări de una dintre cele mai emblematice clădiri ale lui Gaudí, iar un detectiv dizgraţiat trebuie să prindă ucigaşul.

„Home for Christmas”, sezonul 3, din 12 decembrie

Dorind să-şi aline durerea care încă persistă de la Crăciunul trecut, Johanne îşi propune să se bucure de sărbători fără complicaţii amoroase. Sau cel puţin aşa crede ea.

„The Manny”, sezonul 3, din 17 decembrie

Jimena se luptă să-şi salveze compania, iar relaţia ei cu Gabriel se confruntă cu o serie de obstacole. Va învinge dragostea lor sau au ajuns la capăt de linie?

„Sicily Express”, din 22 decembrie

În pragul Crăciunului, doi prieteni sicilieni împiedicaţi, care lucrează la Milano, descoperă un tomberon care îi teleportează la familiile lor în câteva secunde.

Filme

„Troll 2”, din 1 decembrie

Când un trol nou şi periculos le devastează ţinutul natal, Nora, Andreas şi primarul Kris pleacă în cea mai periculoasă misiune a lor de până acum.

„My Secret Santa”, din 3 decembrie

O mamă singură caută o slujbă. O staţiune de schi caută un Moş Crăciun. Deghizată în Moşul, îl poate Taylor păcăli pe şarmantul moştenitor al unui hotel să o angajeze?

„I Wish You Had Told Me”, din 4 decembrie

Un tânăr misionar descoperă secretul ascuns de tatăl său decedat, aşa că decide să călătorească din Filipine în Spania în căutarea iubirii interzise a tatălui.

„The Night My Dad Saved Christmas 2”, din 5 decembrie

Directorul viclean al unei companii de jucării îl răpeşte pe Moş Crăciun, iar un tată şi fiul său trebuie să-l salveze şi să împiedice un dezastru de Crăciun.

„The Fakenapping”, din 11 decembrie

Antreprenor ratat şi tată aflat în dificultate, Sattam se trezeşte implicat într-un plan nebunesc când decide să-şi achite datoriile răpindu-şi propriul tată.

„Lost in the Spotlight”, din 11 decembrie

Chiar când obţine un rol important, un actor faimos îşi pierde în mod misterios abilitatea de a juca, iscând o călătorie de autodescoperire pe fondul presiunii publice.

„Goodbye June”, din 24 decembrie

Helen Mirren joacă rolul unei mame bolnave, dar agere, care îşi coordonează sfârşitul, în debutul regizoral emoţionant al lui Kate Winslet.

Documentare

„All the Empty Rooms”, din 1 decembrie

În acest scurtmetraj documentar plin de emoţie, un jurnalist şi un fotograf surprind dormitoarele copiilor ucişi în atacuri armate asupra şcolilor, ca formă de comemorare.

„The Making of Jay Kelly”, din 5 decembrie

De la cadrul de deschidere până la replica finală emoţionantă, intră în culisele filmului alături de regizorul Noah Baumbach, George Clooney, Adam Sandler şi mulţi alţii.

„The New Yorker At 100”, din 5 decembrie

Jurnalism incisiv. Ficţiune definitorie. Benzi desenate umoristice. „The New Yorker” sărbătoreşte 100 de ani, trecând în revistă trecutul, prezentul şi viitorul.

„Masaka Kids, A Rhythm Within”, din 9 decembrie

Un scurt documentar plin de optimism, în care copiii de la un orfelinat din Uganda au parte de vindecare, răspândesc speranţa şi obţin gloria mondială cu videoclipuri virale.

„Simon Cowell: The Next Act”, din 10 decembrie

Simon Cowell e în căutarea următoarei trupe de băieţi şi riscă totul pentru a o găsi. Vor reuşi aceşti tineri cântăreţi să demonstreze că Simon încă mai are mână de aur?