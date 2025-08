VIDEO Serialul „Wednesday 2”, thrillerul „The Thursday Murder Club” şi filmul romantic „My Oxford Year”, printre noutăţile lunii august pe Netflix

„Wednesday”, cel mai vizionat serial Netflix în limba engleză, revine din această lună pe Netflix cu sezonul 2. Tot în august va fi lansat şi thrillerul „The Thursday Murder Club”, cu Helen Mirren, Pierce Brosnan şi Sir Ben Kingsley în rolurile principale, după romanul de succes al lui Richard Osman, dar şi filmul romantic „My Oxford Year”, care spune povestea de iubire dintre o studentă americancă şi un britanic şarmant, interpretaţi de Sofia Carson şi Corey Mylchreest, transmite News.ro.

„Hostage”, o serie în care rivalitatea devine mai intensă ca niciodată şi mizele politice cresc; filmul „Night Always Comes”, o odisee periculoasă ce se desfăşoară de-a lungul unei singure nopţi, cu Vanessa Kirby în rolul lui Lynette; sezonul 2 din „My Life with The Walter Boys”, care o găseşte pe Jackie în încercarea continuă de a se acomoda în Silver Falls, vor fi pe platformă.

„Buzz House 2”, „Interstellar”, „Dead Poets Society” şi „A Star is Born” sunt anunţate pe platformă din august.

Titlurile lunii

„My Oxford Year”, din 1 august

O americancă ambiţioasă îşi îndeplineşte visul de a studia la Oxford şi se îndrăgosteşte de un britanic şarmant, care ascunde un secret ce i-ar putea da viaţa peste cap. În distribuţie: Sofia Carson, Corey Mylchreest, Dougray Scott, Catherine McCormack, Harry Trevaldwyn, Esmé Kingdom, Nikhil Parmar şi Poppy Gilbert.

„Wednesday”, sezonul 2, partea 1, din 6 august, partea 2 din 3 septembrie

Când puterile ei paranormale slăbesc, Wednesday trebuie să lupte ca să le recapete sau consecinţele pot fi mortale pentru Enid şi alţii de la Nevermore.

În acest sezon, Wednesday trebuie să se descurce cu familia, prietenii şi vechii adversari, având parte de un nou an haotic, sumbru şi ciudat. Înarmată cu spiritul ei ascuţit şi cu farmecul ei tăios, Wednesday este implicată într-un nou mister supranatural înfiorător.

Creatorii şi scenariştii Alfred Gough şi Miles Millar revin pentru cel de-al doilea sezon al serialului Wednesday, alături de producătorul executiv şi regizorul Tim Burton.

În distribuţie: Jenna Ortega, Emma Myers, Steve Buscemi, Catherine Zeta Jones, Luis Guzman, Isaac Ordonex, Joy Sunday, Billie Piper, Luyanda Unati Lewis-Nyawo, Moosa Mostafa, Georgie Farmer, Victor Dorobanţu, Evie Templeton, Owen Painter, Noah Taylor şi Hunter Doohan. Invitaţi speciali: Jamie McShane, Joanna Lumley, Joonas Suatamo, Fred Armisen, Christopher Lloyd, Thandiwe Newton, Heather Matarazzo, Frances O’Connor şi Haley Joel Osment.

„The Thursday Murder Club”, din 28 august

Bazat pe bestsellerul internaţional omonim scris de Richard Osman, „The Thursday Murder Club” urmăreşte patru pensionari exuberanţi, Elizabeth (Helen Mirren), Ron (Pierce Brosnan), Ibrahim (Sir Ben Kingsley) şi Joyce (Celia Imrie), care se întâlnesc să rezolve cazuri de crimă rămase neelucidate. Când are loc o moarte inexplicabilă chiar în curtea lor, investigaţiile lor lejere iau o turnură captivantă, iar ei se trezesc în mijlocul primei lor anchete adevărate.

Regizat de Chris Columbus, filmul îi are în distribuţie pe: Helen Mirren, Pierce Brosnan, Sir Ben Kingsley, Celia Imrie, Naomi Ackie, Daniel Mays, Henry Lloyd-Hughes, Tom Ellis, Jonathan Pryce, David Tennant, Paul Freeman, Geoff Bell, Richard E. Grant şi Ingrid Oliver.

Seriale

„Perfect Match”, sezonul 3, din 1 august

În acest concurs incitant, persoane singure din Netflix Reality Universe şi nu numai fac planuri şi strategii pentru a-şi găsi o iubire de durată.

„Beyond the Bar”, din 2 august

O tânără avocată cu un puternic simţ al dreptăţii se angajează la o firmă de avocatură de top, unde e îndrumată în lumea complicată a legilor de un mentor dur.

„In the Mud”, din 14 august

Cinci femei dintr-o închisoare dură leagă o prietenie unică după o experienţă periculoasă, dar corupţia şi conflictele teritoriale ameninţă să le distrugă.

„Hostage”, din 21 august

După ce soţul prim-ministrului britanic este răpit şi preşedinta Franţei începe să primească ameninţări, ambii lideri sunt puşi în faţa unei alegeri imposibile.

„Long Story Short”, din 22 august

De la creatorul serialului „BoJack Horseman” vine şi această comedie animată despre viaţa unei familii, din copilărie până la maturitate şi înapoi.

„My Life With The Walter Boys”, sezonul 2, din 28 august

Sperând la un nou început în Silver Falls, Jackie află că ocaziile nu sunt garantate când ies la iveală sentimente neîmpărtăşite şi conflicte de provincie.

„Two Graves”, din 29 august

Dispariţia a două adolescente şochează un oraş liniştit de la malul mării, iar o bunică îndurerată riscă totul pentru a descoperi adevărul şi a se răzbuna.

Filme

„Night Always Comes”, din 15 august

Riscând evacuarea din oraşul în care nu-şi mai permite să trăiască, o femeie recurge la măsuri disperate într-o singură noapte, ca să strângă 25.000 de dolari. Cu Vanessa Kirby în rolul principal.

„Fall For Me”, din 21 august

Lilli e suspicioasă în privinţa noului logodnic al surorii sale, dar când un străin atrăgător intră în viaţa ei, este brusc distrasă de această ispită.

„One Hit Wonder”, din 21 august

Aceşti doi cântăreţi n-au prea avut noroc în carieră, iar acum riscă totul pentru şansa de a dobândi celebritatea, dar şi iubirea. „Abandoned Man”, din 22 august

După ce face închisoare pentru crima comisă de fratele său, un bărbat se întoarce reticent la familie, găsind speranţă şi vindecare în grija pentru nepoata lui.

„Love Untangled”, în curând

O adolescentă îndrăgostită e hotărâtă să-l cucerească pe prinţul liceului cu ajutorul unui elev proaspăt transferat şi foarte descurcăreţ, într-o misiune plină de suişuri, coborâşuri şi pasiune.

Documentare

„Stolen: Heist of the Century”, din 8 august

Anvers, 2003. O bandă de hoţi sparge impenetrabilul Diamond Center. Cine sunt autorii unuia dintre cele mai mari jafuri din lume şi cum au reuşit?

„Fit For TV: The Reality of The Biggest Loser”, din 15 august

Un serial documentar provocator în care foşti concurenţi şi producători dezvăluie realitatea dură şi tensionată din spatele emisiunii de succes „The Biggest Loser”. „The Echoes of Survivors: Inside Korea’s Tragedie”, din 15 august

Un serial documentar care prezintă poveştile cumplite ale supravieţuitorilor celor mai sumbre întâmplări din istoria Coreei, scoţând la lumină adevăruri de mult ascunse.