VIDEO „Superman” reaprinde speranțele pentru DC Studios, cu un debut exploziv la box office / 122 de milioane de dolari în SUA și 217 milioane global

Lansarea noului film Superman, semnat de James Gunn, s-a dovedit a fi o gură de oxigen pentru Warner Bros. și DC Studios. Cu încasări de 122 de milioane de dolari în SUA în primul weekend și 217 milioane la nivel mondial, filmul marchează cel mai puternic debut pentru un titlu solo dedicat Omului de Oțel și al treilea cel mai mare start al anului în cinematografele americane, anunță The Hollywood Reporter.

Pentru Warner Bros., acest succes vine după o perioadă îndelungată de incertitudini și eșecuri în universul DC, afectat de schimbări de strategie și recepții critice contradictorii. Superman devine astfel primul pas concret în noul plan de relansare al francizei, un plan întins pe zece ani, gândit de James Gunn și Peter Safran.

O superproducție cu o misiune grea: să recâștige încrederea fanilor DC

Cu un buget de 225 de milioane de dolari (fără a include marketingul), Superman nu este doar un blockbuster de vară, ci piatra de temelie a unei reconstrucții ambițioase. Oficialii Warner Bros. au spus clar că filmul are menirea de a reseta tonul și viziunea universului DC. Următoarele proiecte, Supergirl, Clayface și serialul Lanterns de pe HBO Max, vor continua această direcție nouă, mai coerentă.

Într-un mesaj adresat angajaților studioului, CEO-ul David Zaslav a declarat: „Acest Superman este începutul a ceva nou. Am vrut să oferim publicului o poveste profundă, emoționantă, dar și plină de spectacol, și exact asta am livrat”.

James Gunn, de la Marvel la salvatorul DC

Transferul lui James Gunn de la Marvel (unde a regizat trilogia Guardians of the Galaxy) la DC a fost întâmpinat cu multă curiozitate. Acum, regizorul pare să fi confirmat pariul.

Filmul său cu David Corenswet (cel l-a înlocuit pe carismaticul Henry Cavill în rolul principal) a primit reacții entuziaste atât din partea publicului (scor de 94% pe Rotten Tomatoes), cât și a criticilor. CinemaScore-ul A− sugerează o satisfacție ridicată și un potențial mare de rulare pe termen lung în cinematografe.

Trailer Superman (2025) / Sursa: You Tube/DC

Recorduri doborâte și un nou început pentru Omul de Oțel

Superman a devenit cel mai de succes debut din istoria francizei, depășind atât Man of Steel (116,7 milioane de dolari în 2013), cât și Superman Returns (52,5 milioane în 2006). Este, de asemenea, doar al treilea film al anului care depășește pragul de 100 de milioane în weekendul de lansare, alături de Minecraft: The Movie și Lilo & Stitch.

David Corenswet aduce un Superman mai uman și introspectiv, Rachel Brosnahan interpretează o Lois Lane modernă și incisivă, iar Nicholas Hoult oferă o versiune rece și calculată a lui Lex Luthor – toate ingredientele unui reboot atent calibrat.

Dinozaurii nu cedează: „Jurassic World: Rebirth” atinge 500 de milioane la nivel global

În timp ce Superman domină box office-ul american, Jurassic World: Rebirth rămâne liderul global. În al doilea weekend de rulare, filmul a trecut de 500 de milioane de dolari, cu 232,1 milioane încasate doar în SUA și peste 62 de milioane în China, unde este deja cel mai de succes titlu hollywoodian al anului.

Pe locul trei în clasamentul săptămânii se menține F1: The Movie, cu Brad Pitt, ajuns la 375 de milioane de dolari global, urmat de remake-ul live-action How to Train Your Dragon (peste 550 de milioane încasări totale) și Elio, animația Pixar care abia a depășit 100 de milioane.

Un semnal clar: publicul vrea supereroi… dacă sunt bine făcuți

După o lungă perioadă în care filmele cu supereroi păreau să-și fi pierdut magnetismul, succesul Superman demonstrează că genul nu este epuizat – ci doar are nevoie de povești bine scrise și de o viziune coerentă. DC Studios pare să fi învățat lecția, iar debutul acestei noi ere e promițător.

James Gunn, într-un mesaj intern, a spus: „Personajele DC au fost mereu o parte din viața mea. Acest film e făcut cu dragoste, pentru ele și pentru public”.

Dacă va fi un nou început sau doar un succes izolat rămâne de văzut. Dar, pentru moment, DC are din nou motive să spere.