Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) a explicat, în cadrul unui workshop dedicat industriei locale de gaming, modul în care Digital Services Act (DSA) se aplică dezvoltatorilor de jocuri video din România, inclusiv obligațiile care pot reveni acestora dacă produsele lor sunt încadrate ca platforme online.

Potrivit unui comunicat al autorității, un joc video poate fi considerat platformă online în sensul DSA în funcție de nivelul de interacțiune pe care îl permite. De exemplu, titlurile care includ comunicare între jucători sau posibilitatea de a crea și distribui conținut generat de utilizatori pot intra în această categorie.

Pentru a ajuta companiile să își înțeleagă obligațiile, ANCOM a pus la dispoziție un chestionar online de autoevaluare. Acesta permite furnizorilor de servicii digitale să determine dacă activitatea lor intră sub incidența regulamentului european și ce cerințe trebuie să respecte.

Un punct important discutat în cadrul workshopului a fost protecția minorilor, considerată o prioritate la nivelul Uniunii Europene. Conform explicațiilor oferite, o platformă poate fi considerată accesibilă minorilor nu doar dacă permite explicit utilizarea de către aceștia, ci și dacă este folosită în mod predominant de tineri sau dacă operatorul deține date care indică vârsta utilizatorilor.

În calitate de coordonator național pentru aplicarea DSA, ANCOM are rolul de a supraveghea furnizorii de servicii intermediare stabiliți în România și de a asigura respectarea legislației. În cazul nerespectării prevederilor, autoritatea poate aplica sancțiuni, inclusiv amenzi semnificative.

La eveniment au participat și reprezentanți ai Romanian Game Developers Association (RGDA), alături de companii din industrie și organizații europene, interesul ridicat reflectând impactul tot mai mare al DSA asupra sectorului digital.