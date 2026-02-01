Anul 2026 se anunță unul aglomerat pentru evenimentele de gaming din România

Calendarul evenimentelor de gaming programate în România pentru 2026 a fost prezentat oficial, iar organizatorii anunță cel mai mare număr de evenimente dedicate acestui domeniu din ultimii ani.

Agenda include evenimente pentru publicul larg, competiții esports, precum și inițiative dedicate industriei de dezvoltare de jocuri video, acoperind principalele segmente ale ecosistemului local de gaming.

Potrivit organizatorilor, evenimentele de gaming au devenit un canal relevant de comunicare pentru branduri, în contextul schimbării comportamentului de consum media al publicului tânăr.

„Evenimentele de gaming au devenit unele dintre cele mai relevante contexte de comunicare pentru branduri. Vorbim despre experiențe live, autentice, care aduc împreună comunități active și un public care nu mai răspunde la mediile clasice de comunicare. În același timp, absența în România a publisherilor de jocuri de la aceste evenimente creează o oportunitate reală pentru branduri de a prelua rolul de facilitatori ai experiențelor de gaming.

Astfel, brandurile pot oferi ele însele aceste experiențe și pot construi o relație directă cu publicul de gaming, comunicând natural într-un moment în care acesta este deja captiv și implicat. În 2026, aceste evenimente nu mai sunt doar despre jocuri, ci despre cultură, entertainment și conectare reală între branduri și generațiile tinere, în special GenZ.”, a declarat Tudor Dăescu, General Manager DBO și co-organizator Bucharest Gaming Week, citat într-un comunicat transmis către TechRider.ro.

Bucharest Gaming Week, cel mai mare eveniment de gaming din România, ajunge în 2026 la cea de-a zecea ediție. Evenimentul este programat pentru toamnă și va avea loc la Romexpo. Organizatorii anunță întâlniri cu creatori de conținut, posibilitatea de testare a unor jocuri video noi și organizarea mai multor competiții cu premii.

În zona de esports, calendarul include revenirea eSuperliga, competiția oficială de EA SPORTS FC, programată pentru martie 2026. Totodată, turneul LAN DraculaN va continua să aducă la București echipe de Counter-Strike din scena internațională, iar Esports Kings va organiza din nou o serie de turnee LAN în mai multe orașe din România.

O noutate pentru 2026 este lansarea primei ligi naționale de esports în realitate virtuală, EVA Bucharest League. Competiția va debuta în februarie, la EVA (Esports Virtual Arenas) Bucharest. Echipele participante vor concura pentru premii și pentru calificarea în turnee regionale organizate la Paris, inițiativa marcând intrarea României în circuitul internațional al competițiilor de esports în realitate virtuală.