Assassin’s Creed Shadows depășește 2 milioane de jucători în numai două zile de la lansare

Cifrele continuă să crească pentru Assassin’s Creed Shadows, care a depășit acum 2 milioane de jucători pe toate platformele în două zile, după ce anterior depășise un milion în primele 24 de ore, relatează PushSquare.

Anterior, peste un milion de gameri începuseră deja aventura lui Naoe și Yasuke prin Japonia feudală în numai 24 de ore de la lansarea jocului.

Aceste cifre plasează Shadows înaintea lui Assassin’s Creed Origins și Assassin’s Creed Odyssey în ceea ce privește numărul de jucători imediat după lansare.

Assassin's Creed Shadows has now surpassed the launches of AC Origins and Odyssey. Thank you for joining the journey in Feudal Japan! #AssassinsCreedShadows pic.twitter.com/a6YezXNtYI

Este foarte posibil ca acest număr să atingă un vârf în weekend, urmat de cifrele oficiale de vânzări săptămâna viitoare. Dar momentan, se pare că Shadows este un hit.

Totuși, dacă acest lucru va fi suficient pentru Ubisoft, având în vedere recentele probleme financiare ale companiei? Doar timpul va spune.

It's not even 4PM here in Canada and Assassin's Creed Shadows has already passed 1 million players!

Thank YOU from the bottom of our hearts for joining this adventure in Feudal Japan. We are beyond excited to start this journey with you! 💝 pic.twitter.com/1cqwABrQfN

— Assassin's Creed (@assassinscreed) March 20, 2025