Take-Two Interactive Software Inc. a amânat din nou lansarea mult așteptatului joc video Grand Theft Auto (GTA) VI, cu șase luni, până în noiembrie 2026, relatează Bloomberg.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Într-un comunicat publicat joi, care a însoțit rezultatele trimestriale, Take-Two a spus că acordă echipei Rockstar Games „mai mult timp pentru a finaliza jocul la nivelul înalt de perfecțiune pe care jucătorii îl așteaptă și îl merită”.

Amânarea până la 19 noiembrie anul viitor înseamnă că costurile pentru finalizarea jocului continuă să crească. Este a doua amânare publică pentru GTA VI, care era inițial programat pentru lansare în toamna anului 2025, înainte de a fi amânat pentru luna mai a anului viitor.

Grand Theft Auto VI, o poveste polițistă care se desfășoară într-o versiune fictivă a orașului Miami, este de așteptat să fie unul dintre cele mai profitabile jocuri video din toate timpurile. Jocul anterior, Grand Theft Auto V, s-a vândut în peste 220 de milioane de exemplare, devenind al doilea cel mai bine vândut joc din toate timpurile, imediat după Minecraft.

Acțiunile Take-Two au scăzut cu până la 18%, ajungând la 208 dolari în tranzacțiile prelungite după anunțarea amânării, înainte de a recupera aproximativ jumătate din pierderi, umbrind rezultatele trimestriale care au depășit estimările Wall Street.

Pentru al doilea trimestru încheiat la 30 septembrie, Take-Two a raportat rezervări de 1,96 miliarde de dolari, depășind estimările de 1,72 miliarde de dolari. Câștigurile ajustate au ajuns la 1,46 dolari pe acțiune, peste estimările de 94 de cenți.

Săptămâna trecută, Rockstar Games a concediat peste 30 de angajați, într-o mișcare care i-a determinat pe liderii unor organizații britanice pentru protecția muncii să acuze compania de distrugerea sindicatelor. Compania a declarat pentru Bloomberg că angajații concediați distribuiau informații confidențiale.