Compania chineză ByteDance a anunțat vânzarea Shanghai Moonton Technology, studioul din spatele jocului online Mobile Legends: Bang Bang, către grupul Savvy Games, controlat de Fondul Public de Investiții (PIF) din Arabia Saudită, scrie Reuters.

Detaliile financiare nu au fost oficial publicate, însă surse anonime citate de Reuters estimează că tranzacția evaluează Moonton la peste 6 miliarde de dolari. În februarie, se raportase că vânzarea se negocia între 6 și 7 miliarde de dolari.

Această tranzacție are loc într-un moment de consolidare în industria globală a jocurilor video, companiile căutând extinderea pe noi piețe și diversificarea canalelor de distribuție. În paralel, ByteDance își concentrează atenția pe segmentul de inteligență artificială, într-un context de creștere rapidă a acestui sector în China.

ByteDance achiziționase Moonton în 2021 pentru aproximativ 4 miliarde de dolari, ca parte a strategiei de a construi o afacere internațională de gaming capabilă să concureze cu liderii mai mari din industrie. Înființată în 2014, Moonton are peste 2.000 de angajați și birouri în Indonezia, Malaysia, Singapore, Filipine, America Latină și China.

Zhang Yunfan, directorul general al Moonton, va păstra conducerea companiei și structura organizatorică actuală după finalizarea tranzacției. Brian Ward, directorul general al Savvy Games, a afirmat că achiziția va „consolida poziția noastră de vârf pe segmentul jocurilor online, va îmbunătăți calitatea angajaților și va extinde prezența globală a companiei”.

Tranzacția marchează o retrăgere semnificativă a ByteDance de pe segmentul jocurilor online, după ce compania anunțase în 2023 o restructurare a diviziei de gaming.

Pe site-ul oficial, Moonton a precizat că Mobile Legends: Bang Bang a înregistrat peste 1,5 miliarde de instalări și are peste 110 milioane de utilizatori activi lunar, fiind în top 10 cele mai jucate jocuri din peste 80 de țări.