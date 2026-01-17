Franciza de strategie Civilization se extinde pe platformele mobile Apple. Apple și editorul 2K au anunțat că Civilization VII va fi disponibil pe iPhone și iPad sub titlul oficial Sid Meier’s Civilization VII Arcade Edition, ca parte a abonamentului Apple Arcade.

Noua versiune este dezvoltată de Behaviour Interactive, cu sprijinul studioului Firaxis Games, creatorul original al seriei. Jocul va putea fi accesat exclusiv prin Apple Arcade, serviciul de abonament care oferă jocuri fără reclame pe dispozitivele Apple, contra unei taxe lunare. Deocamdată, nu a fost anunțată o versiune separată, disponibilă în afara acestui serviciu.

Civilization VII Arcade Edition va oferi „experiența autentică Civilization”

Decizia reflectă dificultățile întâmpinate de jocurile premium vândute individual pe App Store. Exemple recente arată că titlurile incluse într-un abonament au performanțe net superioare: Red Dead Redemption, lansat simultan ca achiziție directă și ca parte a abonamentului Netflix, a înregistrat milioane de descărcări în varianta inclusă în abonament, în timp ce versiunea cumpărată separat a avut rezultate modeste, informează ArsTechnica.

Potrivit anunțului oficial, Civilization VII Arcade Edition va oferi „experiența autentică Civilization”, ceea ce sugerează că mecanicile de joc rămân intacte, fără simplificări majore pentru mediul mobil. Totuși, există și limitări importante. Lista din App Store precizează că versiunea pentru Apple Arcade nu va primi pachetele de conținut suplimentar (DLC) planificate pentru alte platforme, iar unele actualizări post-lansare ar putea lipsi sau ar putea apărea cu întârziere. De asemenea, jocul pare să fie exclusiv single-player, fără funcții multiplayer.

Civilization VII a fost lansat la începutul anului 2025 și a avut o recepție mixtă

Deși a fost apreciat pentru ambiție și pentru încercarea de a reînnoi formula seriei, jocul a fost criticat pentru schimbările radicale față de titlurile anterioare și pentru problemele de interfață. Chiar și așa, 2K a continuat să publice actualizări și să îmbunătățească experiența de joc, semn că susținerea pe termen lung rămâne o prioritate.

Versiunea pentru Apple Arcade este programată să fie lansată pe 5 februarie și va putea fi jucată pe iPhone, iPad și Mac. Apple TV nu este menționat printre platformele compatibile, iar Mac-urile cu procesoare Intel nu sunt suportate — este necesar un model cu cip M1 sau mai nou.

În același timp, Apple a anunțat și alte lansări pentru Apple Arcade, inclusiv Felicity’s Door și I Love Hue Too+, precum și Retrocade, o colecție digitală de jocuri arcade clasice precum Asteroids, Bubble Bobble, Centipede și Galaga. Retrocade va primi inclusiv o versiune pentru Vision Pro, care va permite jucătorilor să experimenteze jocurile într-un spațiu arcade virtual tridimensional.