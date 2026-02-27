TechRider.ro a fost prezent la PGL Cluj 2026, competiția care a confirmat definitiv că România nu mai este doar o piață de consum pentru gaming, ci un punct important pe harta internațională a esports-ului.

BT Arena s-a transformat într-un colos digital, unde mii de fani au trăit fiecare rundă de CS2 ca pe o finală mondială. O experiență pe care fanii de Counter-Stike români n-au trăit-o de mult, mai ales „acasă”.

De la zona de activări tech și standuri ale brandurilor globale, până la tribunele pline și energia constantă din sală, totul a avut aerul unui eveniment major, comparabil cu marile competiții sportive tradiționale. Diferența? Aici, adrenalina venea din clutch-uri, retake-uri și decizii tactice luate în fracțiuni de secundă.

Ce s-a întâmplat la Cluj Napoca?

Primul șoc al fazei eliminatorii a venit odată cu eliminarea celor de la Falcons. PARIVISION a jucat calculat, disciplinat și a demonstrat că un plan bine pus la punct poate învinge individualitățile. Chiar dacă NiKo a încercat să țină echipa în joc, inconsistența din momentele decisive a cântărit prea mult. A fost genul de serie care arată cât de imprevizibil a devenit CS2 la cel mai înalt nivel.

Meciul dintre MOUZ și Natus Vincere a adus una dintre cele mai intense atmosfere din arenă, mai ales datorită lui Mihai „iM” Ivan. Publicul a fost total conectat la fiecare rundă, iar energia din tribune s-a simțit în joc. Totuși, după un început promițător pentru NAVI, MOUZ a schimbat ritmul. Adaptarea pe Inferno și Mirage a fost clară, iar execuțiile lui torzsi și Spinx au închis seria.

Vitality a arătat însă cel mai solid joc din turneu. Confruntarea cu Aurora a fost controlată de la un capăt la altul, iar Mathieu „ZywOo” Herbaut a confirmat încă o dată de ce este considerat un superstar al scenei internaționale. Fără excese, fără emoții inutile, echipa franceză a transmis un mesaj clar: este pregătită să domine.

Un alt moment special a fost meciul dintre The MongolZ și FURIA. Nu doar pentru intensitatea din server, ci și pentru atmosfera creată în tribune. Fanii mongoli au adus un spectacol autentic, cu elemente tradiționale și o energie care a electrizat arena. A fost dovada că esports-ul a devenit un fenomen global, cu identități culturale puternice și comunități care își susțin echipele oriunde în lume.

Finala a închis perfect povestea turneului. Vitality s-a impus categoric, 3-0 în fața celor de la PARIVISION, într-o demonstrație de forță, dar și de nivel individual a lui zywOo, considerat cel mai bun din lume acum.

PGL Cluj 2026 nu a fost doar un turneu de CS2. A fost o declarație, iar prezența primarului Emil Boc a confimrat asta. România poate organiza evenimente esports la standarde internaționale, iar publicul local este pregătit pentru ele.