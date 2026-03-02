Mandatul lui Phil Spencer la conducerea Xbox, care se încheie în 2026, lasă în spate multe semne de întrebare cu privire la direcția strategică urmărită de companie în ultimii ani, notează într-o analiză publicația The Verge.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Pe parcursul ultimului deceniu, Microsoft a investit miliarde de dolari într‑o viziune potrivit căreia viitorul jocurilor va fi dominat de un model asemănător cu cel al serviciilor de streaming video — centrat pe abonamente și pe accesul la jocuri prin cloud.

În centrul acestei strategii s‑a aflat serviciul Xbox Game Pass, care oferea acces la un catalog larg de titluri contra unui abonament lunar.

Pentru a susține această viziune, compania a achiziționat două dintre cele mai mari studiouri din industria jocurilor: Bethesda Softworks pentru 7,5 miliarde de dolari și Activision Blizzard pentru 68,7 miliarde de dolari.

Deși aceste achiziții aveau scopul de a consolida oferta pentru Game Pass, proprietățile dobândite, inclusiv francizele Call of Duty, Fallout și Elder Scrolls, nu au devenit titluri exclusiviste pentru consola Xbox din cauza îngrijorărilor legate de concurență.

Rezultatele nu au fost pe măsura investițiilor: până în 2024, Game Pass a ajuns la aproximativ 34 milioane de abonați, departe de ținta de 100 milioane anunțată pentru 2030.

În plus, unele decizii strategice au dus la restrângeri de personal și închideri de studiouri, iar orientarea spre abonamente și cloud a erodat percepția tradițională a mărcii Xbox ca fiind un brand de console puternice.

Schimbările au fost vizibile și în comunicarea publică a companiei. Campania „This is an Xbox” a încercat să redefinească marca nu doar ca o consolă, ci ca un ecosistem care permite accesul la jocuri de pe o varietate de dispozitive, de la PC și smartphone la televizoare inteligente.

În 2026, Spencer a decis să se retragă din funcție, iar conducerea diviziei de gaming a fost preluată de Asha Sharma, un executiv din domeniul inteligenței artificiale, ceea ce a generat întrebări despre viitorul direcției strategice a Xbox.

În epoca post‑Spencer, Microsoft și Xbox se confruntă cu provocarea de a defini din nou ce înseamnă „Xbox” pentru jucători și industria în general — o misiune care rămâne neclară.