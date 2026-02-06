Microsoft continuă dezvoltarea unei console Xbox de generație viitoare, realizată în parteneriat cu AMD, iar primele indicii sugerează că lansarea ar putea avea loc în 2027.

Potrivit The Verge, CEO-ul AMD, Lisa Su, a declarat că dezvoltarea următoarei generații de Xbox „avansează bine” și că aceasta va integra un sistem pe cip (SoC) semi-custom dezvoltat de AMD, capabil să susțină o lansare în 2027. Deși declarația nu reprezintă o confirmare oficială din partea Microsoft, ea indică faptul că furnizorul de hardware este pregătit să sprijine un calendar accelerat, în cazul în care gigantul software va decide să îl urmeze.

Parteneriatul dintre Microsoft și AMD a fost anunțat în 2025 și este descris de cele două companii drept unul strategic și multianual. Colaborarea vizează co-dezvoltarea de siliciu pentru o gamă largă de dispozitive, de la consolele Xbox de generație următoare destinate utilizării clasice, în sufragerie, până la dispozitive portabile. În paralel, cele două companii lucrează și la infrastructura hardware pentru următoarea generație de servere dedicate Xbox Cloud Gaming.

Microsoft a lăsat deja să se înțeleagă că viitorul Xbox ar putea depăși formatul tradițional de consolă, apropiindu-se mai mult de un model hibrid între PC și consolă. Dispozitivele din gama Xbox Ally sunt considerate primele experimente în această direcție, sugerând o strategie mai flexibilă în ceea ce privește hardware-ul și ecosistemul de jocuri.

„Consola de generație următoare va fi o experiență foarte premium, de top, atent curatoriată”, declara în octombrie Sarah Bond, președinta diviziei Xbox, fără a oferi însă detalii despre specificații sau un calendar de lansare.

Până în prezent, Microsoft nu a comunicat oficial o dată de lansare pentru noua consolă. Documente interne apărute în spațiul public în timpul procesului FTC vs. Microsoft indicau inițial o lansare în 2028, însă aceste informații sunt considerate depășite și nu mai reflectă planurile actuale ale companiei. Potrivit acelorași documente, noul Xbox ar urma să utilizeze un procesor AMD personalizat și un GPU co-proiectat, semn al unei colaborări tehnice aprofundate între cele două companii.