Microsoft pare că a dat lovitura cu jocurile video exclusive pentru Xbox lansate pe Playstation

La mai mult de un an după ce Microsoft a anunțat planurile de a începe să lanseze jocuri pe platformele rivale, publisher-ul pare să fi dat lovitura pe PlayStation. Sony a publicat clasamentul lunar al celor mai descărcate jocuri PS5, iar pentru luna aprilie, primele trei titluri atât în Europa, cât și în America de Nord au venit toate de la Microsoft.

Nu au fost incluse numere de vânzări, dar jocurile de top au fost Minecraft, remasterul pentru Oblivion și Forza Horizon 5, în timp ce Indiana Jones and the Great Circle și Call of Duty: Black Ops 6 au fost, de asemenea, în top, relatează The Verge.

Acest lucru vine în contextul în care Xbox tocmai a anunțat un alt remaster care va fi disponibil pe mai multe platforme, Gears of War, dar și înainte de lansarea Doom: The Dark Ages săptămâna viitoare. Ceea ce a început ca un șuvoi de jocuri Xbox pe PS5 sa transformat într-un potop.

Acest lucru, desigur, este un lucru minunat pentru gameri, cu lansări majore de jocuri disponibile pe mai multe platforme. Dar este, de asemenea, o parte dintr-o schimbare lentă și constantă pentru deținătorii de platforme, care odată se bazau foarte mult pe exclusivități ca un mijloc de a muta hardware-ul. Acesta este încă în mare parte cazul pentru Nintendo – nu vă așteptați să vedeți Mario Kart World oriunde în afară de Switch 2 – dar Microsoft și Sony au împins în mod constant într-o altă direcție.

În timp ce Sony nu a lansat încă un joc first-party pe o consolă rivală, a făcut din PC o parte importantă a strategiei sale actuale, cu lansări notabile precum Spider-Man 2 și în curând The Last of Us Part II lansate pe PC după debutul lor pe PlayStation. O parte a obiectivului, potrivit Sony, este de a utiliza aceste jocuri pentru PC pentru a atrage potențialii jucători înapoi la consola lor.

Strategia Microsoft a fost la fel de graduală, dar mai expansivă. A început cu patru titluri mai mici, inclusiv Grounded și Hi-Fi Rush, în februarie anul trecut, și a acoperit atât PS5, cât și Nintendo Switch. Și la momentul respectiv, șeful Xbox, Phil Spencer, a declarat pentru The Verge că „nu vreau să creez o așteptare falsă pe aceste alte platforme că acestea sunt cumva primele patru (jocuri) pentru a trece peste baraj și apoi barajul se va deschide și că toate celelalte vin, acesta nu este planul de astăzi. De asemenea, nu vreau să induc în eroare clienții de pe aceste alte platforme”.

Ei bine, barajul pare să se fi rupt. Lansările majore Xbox, cum ar fi Age of Empires și Indiana Jones, au ajuns pe PS5, în timp ce jocurile viitoare, cum ar fi Doom, Gears și The Outer Worlds 2, se lansează, de asemenea, pe consola Sony. Nu fiecare joc Xbox first-party a fost anunțat pentru PS5 – Avowed și South of Midnight sunt încă exclusivități Xbox, pentru moment, așa cum este Starfield și alte jocuri care au fost mult timp puternic asociate cu marca Xbox.

Pare destul de clar că Microsoft se află încă într-o fază de experimentare, pentru a vedea cum funcționează diferite tipuri de jocuri pe diferite platforme. Și pe măsură ce vânzarea de hardware din ce în ce mai scump devine mai puțin importantă pentru publisher, succesul acestor jocuri va fi esențial. Anul trecut, când această inițiativă era încă la început, Spencer a spus că obiectivul pe termen lung este „un viitor în care fiecare ecran este un Xbox”. Pe baza graficelor de vânzări actuale, se pare că acum include și un PlayStation.