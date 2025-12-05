Peste 25 de creatori de conținut vor participa la un maraton online de gaming cu scop caritabil

Un maraton online de jocuri video la care vor lua parte peste 25 de streameri români va avea loc sâmbătă, 6 decembrie, evenimentul având ca obiectiv strângerea de echipamente pentru copiii din medii vulnerabile. Organizatorii estimează o audiență de peste 300.000 de participanți, potrivit unui comunicat transmis TechRider.ro.

Gaming Marathon va începe la ora 10 și va continua timp de mai mult de 15 ore. Streamerii implicați, alături de comunitățile lor și partenerii evenimentului, vor dona dispozitive care vor sprijini activitățile educaționale derulate de organizația Casa Bună. Copiii înscriși în program primesc monitoare, periferice sau alte echipamente în funcție de numărul de ore de curs la care participă și de punctele acumulate, în cadrul unui sistem de tip gamificare. Publicul poate contribui și direct prin donații pe site-ul asociației.

„Acesta este ultimul mare festival de gaming din România în 2025, iar tradiția de Crăciun continuă: ne propunem ca, împreună cu cei peste 300.000 de participanți, să strângem gadgeturi pentru copiii care nu au acces la educație digitală”, a declarat Tudor Dăescu, General Manager DBO și co-organizator al evenimentului.

Printre creatorii de conținut care vor lua parte la maraton se numără Theo Zeciu, Jaxi, Mădălin, Reddysh, Sky, Andrei RO și Ketaminol. Ei vor primi provocări propuse de comunități în încercarea de a stimula donațiile, în jocuri precum Minecraft, Fortnite, EA FC 26, Counter-Strike 2, GTA V sau Marvel Rivals.

Participanții vor putea răspunde și la un chestionar dedicat preferințelor de gaming pentru 2026. Formularul acoperă subiecte precum hardware, tehnologii și titluri favorite, iar rezultatele vor oferi organizatorilor o imagine mai clară asupra intereselor comunității și vor contribui la planificarea edițiilor viitoare ale Gaming Marathon.