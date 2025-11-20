dark
Roblox introduce verificarea obligatorie a vârstei pentru accesul la chat

George Radu
20 noiembrie 2025
Riscurile pentru copiii care utilizează Roblox sunt „profund deranjante”, spun cercetătorii, platforma de jocuri încă îi expune la comportament abuziv, explicit sexual sau violent
Photo by Oberon Copeland @veryinformed.com on Unsplash
Platforma de jocuri online Roblox va cere tuturor utilizatorilor să își verifice vârsta pentru a putea folosi funcțiile de chat, începând cu luna ianuarie. Măsura vine după mai multe procese și investigații privind siguranța copiilor pe platformă și include verificarea obligatorie, precum și chat-ul bazat pe grupe de vârstă, potrivit TechCrunch.

Începând de marți, utilizatorii se pot verifica voluntar pentru a-și securiza accesul la funcțiile de comunicare. În prima săptămână a lunii decembrie, Roblox va aplica verificarea obligatorie în piețe selectate, printre care Australia, Țările de Jos și Noua Zeelandă. Din ianuarie, măsura se va extinde la nivel global.

Comunicarea va fi permisă doar între utilizatori din aceeași grupă de vârstă

Procesul de verificare implică deschiderea aplicației, acordarea accesului la cameră și urmarea instrucțiunilor pentru confirmarea vârstei. Roblox a precizat că toate imaginile și videoclipurile capturate în timpul verificării vor fi șterse de furnizorul terț Persona, care gestionează procesul.

Utilizatorii vor fi încadrați în una dintre cele șase grupe de vârstă: sub 9 ani, 9–12 ani, 13–15 ani, 16–17 ani, 18–20 ani și peste 21 de ani. Comunicarea va fi permisă doar între utilizatori din aceeași grupă sau din grupe apropiate. De exemplu, un copil estimat la 12 ani va putea vorbi doar cu utilizatori de până la 15 ani, iar adolescenții și adulții de peste 16 ani nu vor avea acces la chat-ul acestuia.

Părinții vor dispune de instrumente de monitorizare

„Aceste schimbări ajută la protejarea copiilor și limitează contactul între minori și adulți necunoscuți”, a declarat Raj Bhatia, vicepreședinte Roblox și șef al produselor pentru utilizatori.

Compania introduce și un nou Centru de Siguranță, care oferă părinților instrumente de monitorizare și setări de control parental, precum și ghiduri pentru utilizarea în siguranță a platformei.

Măsura vine ca răspuns la procesele intentate în Statele Unite, inclusiv de procurorii generali din Texas și Louisiana, după ce s-au semnalat riscuri pentru utilizatorii tineri, cum ar fi groomingul și expunerea la conținut explicit. Roblox susține că noul sistem va oferi o modalitate mai precisă de verificare a vârstei comparativ cu introducerea simplă a datei de naștere la creare contului.

  • George Radu este un autor care abordează subiecte variate din domeniul tehnologiei, apărării și viitorului. Domeniile sale de expertiză includ inteligența artificială etică, interfețele om-mașină (HMI), realitatea augmentată și virtuală aplicată (XR), precum și impactul social și cultural al noilor tehnologii. Nu se teme să pună întrebări dificile și să exploreze implicațiile filozofice ale inovațiilor tehnologice.

