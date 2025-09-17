dark
Rockstar susține că GTA 6 va fi „cea mai mare lansare de joc video din istorie” / Afirmația reiese dintr-un anunț de angajare al companiei

Daniel Simion
17 septembrie 2025
grand theft auto vi
Sursa foto: Rockstar Games
Rockstar are așteptări foarte mari în privința mult-așteptatului Grand Theft Auto 6. IGN relatează că dezvoltatorul crede despre titlu că va fi „cea mai mare lansare de joc din istorie”, conform unui anunț de angajare pe site-ul dezvoltatorului care acum nu mai include această frază.

Candidatul va ajuta la dezvoltarea platformei de date din spatele GTA 6

Afirmația companiei a fost publicată într-un anunț de angajare, în care se arată că dezvoltatorul caută un inginer-șef software pentru a se asigura că totul va decurge fără probleme când GTA 6 va fi lansat într-un final. Candidatul va lucra cu „unii dintre cei mai talentați oameni din industrie” pentru a ajuta compania la dezvoltarea platformei de date din spatele noului joc.

La momentul redactării acestui articol, cea mai recentă versiune a anunțului de angajare nu mai include acest paragraf. Totuși, nu este clar dacă Rockstar se referă la GTA 6 ca fiind cea mai mare lansare de jocuri în termeni de profitabilitate sau în termeni de numărul de jucători care vor fi atrași de joc în primele zile. Firma de analiză Ampere a estimat anterior că impactul probabil al GTA 6 asupra industriei jocurilor va fi de 2,7 miliarde de dolari.

Data de lansare pentru GTA 6 – 26 mai 2026

Programat să fie lansat în doar opt luni, GTA 6 va marca prima apariție nouă în seria best-seller a Rockstar din ultimul deceniu. Există o cerere mare pentru un nou Grand Theft Auto, având în vedere că GTA 5 a fost lansat inițial pentru PlayStation 3 și Xbox 360 în 2013. Până în prezent, Rockstar nu a dezvăluit niciun detaliu despre versiunea GTA Online a GTA 6, la care probabil va lucra acest candidat, dacă va conduce dezvoltarea platformei de date.

Oricând va fi lansat GTA 6, nu greșim când spunem că niciun alt dezvoltator de jocuri nu va dori să-și lanseze proiectul în apropierea datei de lansare a Rockstar. Recent, unul dintre directorii de la studioul Sucker Punch, responsabil pentru jocul Ghost of Yōtei, Nate Fox, a declarat că echipa sa a sărbătorit amânarea anterioară a GTA 6 din acest an, oferind jocului lor o lansare fără concurență în perioada sărbătorilor.

Dezvoltatorii jocului Ghost of Yōtei celebrează întârzierea lansării GTA 6 / Director: A fost o zi „minunată” pentru noi

  • Daniel Simion își face debutul în presă în echipa TechRider.ro, Masterand de „Jurnalism tematic” la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, din cadrul Universității din București, el este licențiat în „Comunicare și Relații Publice”, tot la FJSC. Daniel este pasionat de jurnalism și presă de tânăr, iar lucrarea sa de licență este despre prezentarea adevărului în jurnalism în perioada campaniilor electorale. El știe tot ce mișcă în domeniul auto, dar este pasionat și de zona de tech comercială și de sporturile cu motor, în special Formula 1. Printre hobby-urile sale se numără jocurile video, serialele și filmele. Una dintre peliculele sale preferate este „F1: The Movie”, iar una dintre emisiunile pe care le urmărește săptămânal este „Last Week Tonight with John Oliver”.

