Rockstar susține că GTA 6 va fi „cea mai mare lansare de joc video din istorie” / Afirmația reiese dintr-un anunț de angajare al companiei

Rockstar are așteptări foarte mari în privința mult-așteptatului Grand Theft Auto 6. IGN relatează că dezvoltatorul crede despre titlu că va fi „cea mai mare lansare de joc din istorie”, conform unui anunț de angajare pe site-ul dezvoltatorului care acum nu mai include această frază.

Candidatul va ajuta la dezvoltarea platformei de date din spatele GTA 6

Afirmația companiei a fost publicată într-un anunț de angajare, în care se arată că dezvoltatorul caută un inginer-șef software pentru a se asigura că totul va decurge fără probleme când GTA 6 va fi lansat într-un final. Candidatul va lucra cu „unii dintre cei mai talentați oameni din industrie” pentru a ajuta compania la dezvoltarea platformei de date din spatele noului joc.

La momentul redactării acestui articol, cea mai recentă versiune a anunțului de angajare nu mai include acest paragraf. Totuși, nu este clar dacă Rockstar se referă la GTA 6 ca fiind cea mai mare lansare de jocuri în termeni de profitabilitate sau în termeni de numărul de jucători care vor fi atrași de joc în primele zile. Firma de analiză Ampere a estimat anterior că impactul probabil al GTA 6 asupra industriei jocurilor va fi de 2,7 miliarde de dolari.

Data de lansare pentru GTA 6 – 26 mai 2026

Programat să fie lansat în doar opt luni, GTA 6 va marca prima apariție nouă în seria best-seller a Rockstar din ultimul deceniu. Există o cerere mare pentru un nou Grand Theft Auto, având în vedere că GTA 5 a fost lansat inițial pentru PlayStation 3 și Xbox 360 în 2013. Până în prezent, Rockstar nu a dezvăluit niciun detaliu despre versiunea GTA Online a GTA 6, la care probabil va lucra acest candidat, dacă va conduce dezvoltarea platformei de date.

Oricând va fi lansat GTA 6, nu greșim când spunem că niciun alt dezvoltator de jocuri nu va dori să-și lanseze proiectul în apropierea datei de lansare a Rockstar. Recent, unul dintre directorii de la studioul Sucker Punch, responsabil pentru jocul Ghost of Yōtei, Nate Fox, a declarat că echipa sa a sărbătorit amânarea anterioară a GTA 6 din acest an, oferind jocului lor o lansare fără concurență în perioada sărbătorilor.