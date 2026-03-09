Gigantul japonez Sony pare să testeze un nou sistem de stabilire a prețurilor în magazinul digital PlayStation Store, care ar putea permite afișarea unor prețuri diferite pentru același joc, în funcție de utilizator.

Informația a fost semnalată de platforma PSprices, un site specializat în monitorizarea evoluției prețurilor din magazinul digital al companiei, potrivit The Verge.

Potrivit datelor observate de site, anumite jocuri apar la prețuri diferite pentru utilizatori diferiți, ceea ce sugerează că Sony desfășoară experimente cu prețurile sau testare A/B.

Cum funcționează experimentul

Analiza realizată de PSprices arată că modificările de preț sunt urmărite direct în API-ul platformei PlayStation, unde apar identificatori de experiment precum IPT_PILOT și IPT_OPR_TESTING. Aceste etichete indică faptul că Sony testează noi metode de stabilire a prețurilor pentru anumite produse digitale.

În total, testele ar implica peste 150 de jocuri, iar experimentul ar fi activ în 68 de regiuni din lume. Nu este clar dacă România se numără printre aceste regiuni. În schimb, datele arată că două dintre cele mai mari piețe ale companiei — Statele Unite și Japonia — nu sunt incluse în această fază de testare.

Reduceri diferite pentru utilizatori diferiți

Pentru moment, sistemul nu pare să fie folosit pentru creșterea prețurilor, ci mai degrabă pentru oferirea unor reduceri selective anumitor utilizatori.

Conform informațiilor observate, reducerile oferite în cadrul testelor variază între 5% și aproximativ 17,5%, iar printre jocurile incluse în experiment se numără titluri foarte populare, precum:

Marvel’s Spider-Man 2

God of War Ragnarök

Red Dead Redemption 2

Prin acest sistem, un utilizator ar putea vedea un anumit joc la un preț mai mic decât alt utilizator, chiar dacă ambii accesează magazinul în același moment.

Prețurile dinamice, o practică controversată

Conceptul de prețuri dinamice nu este nou. Acesta este utilizat frecvent în industrii precum transportul aerian, hotelier sau comerțul online, unde prețurile pot varia în funcție de cerere, comportamentul utilizatorilor sau istoricul de cumpărături.

Totuși, această practică este relativ rar întâlnită în magazinele digitale de jocuri video, unde prețurile sunt în mod tradițional aceleași pentru toți utilizatorii dintr-o anumită regiune.

Din acest motiv, introducerea unui sistem de prețuri personalizate ar putea genera controverse în rândul comunității de jucători. De exemplu, un utilizator care primește o reducere de 10% la jocul Sid Meier’s Civilization VII ar putea fi nemulțumit dacă descoperă că alt utilizator a primit o reducere semnificativ mai mare pentru același titlu.

Lipsa unei reacții oficiale

Publicația The Verge a solicitat un punct de vedere oficial din partea companiei Sony cu privire la aceste teste. Până în prezent, compania nu a oferit un răspuns public și nu a confirmat oficial existența experimentului.

Rămâne de văzut dacă aceste teste vor duce la implementarea permanentă a unui sistem de prețuri dinamice în PlayStation Store sau dacă reprezintă doar un experiment limitat, destinat evaluării reacțiilor utilizatorilor și a impactului asupra vânzărilor.