Noua versiune a tehnologiei de upscaling bazată pe inteligență artificială, DLSS 5, prezentată de Nvidia, a generat reacții mixte în comunitatea de gaming, după ce primele demonstrații au arătat modificări vizuale semnificative în jocuri, relatează BBC.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

DLSS (Deep Learning Super Sampling) este o tehnologie care folosește AI pentru a îmbunătăți performanța și calitatea grafică, permițând rularea jocurilor la rezoluții mai mici și reconstruirea imaginii la o calitate mai mare. Noua versiune promite un nivel superior de realism și eficiență.

Cu toate acestea, o parte dintre utilizatori și experți spun că rezultatele nu sunt întotdeauna convingătoare. În unele cazuri, imaginile generate de AI par să modifice prea mult detaliile originale, schimbând aspectul personajelor sau al mediului într-un mod considerat artificial.

Criticile vizează în special faptul că tehnologia nu doar „îmbunătățește” imaginea, ci o reinterpretază, ceea ce poate duce la pierderea stilului artistic original al jocurilor. Pe rețelele sociale au apărut numeroase exemple și comparații, iar reacțiile au variat de la entuziasm până la ironii și meme-uri.

Pe de altă parte, susținătorii DLSS 5 consideră că astfel de tehnologii reprezintă viitorul industriei, oferind performanță mai bună fără a necesita hardware mult mai puternic. Nvidia susține că evoluția AI în grafică va permite experiențe vizuale tot mai realiste, menținând în același timp un consum eficient de resurse.

Dezbaterea reflectă o tensiune mai largă din industrie: cât de mult ar trebui să intervină inteligența artificială în procesul creativ și dacă „îmbunătățirea” imaginilor justifică modificarea viziunii originale a dezvoltatorilor.