The Elder Scrolls 6, unul dintre cele mai așteptate jocuri video din lume, nu va fi lansat pentru o bună perioadă de timp, avertizează Todd Howard, șeful departamentului de dezvoltare al Bethesda. Acesta susține, conform IGN, că jocul este „încă departe”, și îndeamnă fanii la răbdare.

După șapte ani de la anunț, The Elder Scrolls 6 încă nu este gata

În ianuarie anul acesta, anunțul privind The Elder Scrolls 6 a devenit la fel de vechi ca predecesorul său Skyrim când a fost anunțat The Elder Scrolls 6. Skyrim a fost lansat pe 11 noiembrie 2011, iar The Elder Scrolls 6 a fost anunțat pe 10 iunie 2018, la 2.403 zile după aceea. Au trecut șapte ani și cinci luni de la anunț și se pare că nu suntem mai aproape de lansarea jocului.

Când a venit aniversarea de șase ani de la anunțul The Elder Scrolls 6, în iunie anul trecut, chiar și Todd Howard a făcut o pauză și a spus că „a trecut ceva timp”. The Elder Scrolls 6 este cel puțin în producție, Bethesda confirmând că a intrat în „faza incipientă de dezvoltare” în august 2023 și că „versiunile inițiale” erau disponibile în martie 2024.

Într-un articol din GQ Magazine, Howard a recunoscut încă o dată că a durat prea mult pentru a lansa acest joc, dar a făcut o aluzie la un shadowdrop în stilul The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered. Un shadowdrop se referă la momentul în care dezvoltatorul nu anunță din timp lansarea unui joc, ci doar îl publică lansează și publică despre aceasta în momentul respectiv, fără vreo campanie prealabilă de promovare.

„Versiunea mea perfectă, și nu spun că asta se va întâmpla, este că va dura ceva timp și apoi, într-o zi, jocul va apărea pur și simplu”, spune Todd Howard, șeful departamentului de dezvoltare al Bethesda pentru GQ Magazine.