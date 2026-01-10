Un important studio de jocuri promite că nu va folosi artă generată de AI, după critici din mediul online

„În ‘Divinity’ nu va exista artă generată de AI”, a declarat directorul studioului Larian, creatorul jocului de succes „Baldur’s Gate 3”, după o serie de critici în mediul online. Acesta a dat vineri explicaţii cu privire la utilizarea instrumentelor de inteligenţă artificială (AI) generativă în dezvoltarea viitorului joc al studioului, transmite AFP, conform Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

La jumătatea lunii decembrie, Swen Vincke a stârnit furia unui segment al jucătorilor când a dezvăluit, într-un interviu acordat Bloomberg, că studioul belgian foloseşte AI generativă în procesul de dezvoltare.

„Am precizat deja că acest lucru nu înseamnă că ilustraţiile conceptuale sunt generate de AI, dar înţelegem că acest lucru a putut crea confuzie”, a recunoscut el vineri, în cadrul unei sesiuni online de întrebări şi răspunsuri, pe forumul Reddit.

„Pentru a evita orice ambiguitate, am decis să nu folosim instrumente de AI generativă în faza de concepţie artistică”, a adăugat el.

Într-un mesaj postat pe reţeaua X la 16 decembrie, Swen Vincke a precizat că artiştii studioului foloseau „instrumente AI pentru a explora referinţe, similar folosirii Google şi a albumelor de artă” ca sursă de inspiraţie.

Acest val de critici a survenit momentului în care studioul a dezvăluit cu mare fast „Divinity”, noul său joc de rol, în cadrul galei Game Awards organizată la Los Angeles la 11 decembrie. Un titlu deosebit de aşteptat după ce Larian şi-a câştigat renumele mondial odată cu succesul titlului său „Baldur’s Gate 3”, desemnat „Jocul anului” 2023 la gala Game Awards. Acesta s-a vândut în peste 20 de milioane de exemplare.

„Credem că AI generativă ne poate ajuta să îmbunătăţim viteza cu care testăm lucrurile” pentru a obţine „un joc de o calitate mai bună”, a subliniat vineri Swen Vincke.

Deşi instrumentele de AI generativă sunt din ce în ce mai des utilizate în studiourile de jocuri video, oferind perspectiva unor titluri mai ambiţioase şi cu un cost mai mic de producţie, ele se lovesc de îngrijorările artiştilor şi de respingerea unui segment al jucătorilor, care se tem de o plafonare a conţinutului.

Marele câştigător al Game Awards 2025, jocul video francez „Clair Obscur: Expedition 33” şi-a văzut retrase în decembrie titlurile de „Jocul anului” şi „Cel mai bun joc debutant” de la Indie Game Awards, o ceremonie dedicată jocurilor independente, fiind bănuit de utilizarea AI generativă.

Studioul Sandfall Interactive, creatorul acestui joc, s-a apărat explicând că a testat temporar aceste instrumente pentru a genera texturi provizorii, care urmau să fie înlocuite înainte de lansarea titlului. Totuşi, unele dintre ele au apărut din greşeală în versiunea finală a jocului, înainte de a fi rapid eliminate.