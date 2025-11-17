După amânarea GTA VI, Wolverine reiterează data sa de lansare din toamna anului 2026

Decizia Rockstar de a amâna GTA VI până pe 19 noiembrie a dus la câteva întâlniri tensionate între editori în ultimele zile. Un joc care pare să nu fie afectat de acest anunț este Marvel’s Wolverine. Potrivit PushSquare, titlul își fixase deja data de lansare în toamna anului 2026 și nu pare că acest lucru se va schimba.

Pentru a-și reitera obiectivul, dezvoltatorul Insomniac a declarat într-o postare pe rețeaua de socializare X faptul că Marvel’s Wolverine „va fi lansat în toamna anului 2026.”

Don't miss a shred of information. Wishlist Marvel's Wolverine, coming Fall 2026.



➡️ https://t.co/A5kAfwqon3 pic.twitter.com/yQpWPLvZBS — Insomniac Games (@insomniacgames) November 7, 2025

Este posibil ca această dată să se schimbe în următoarele 12 luni, dar în acest moment jocul pare să nu fie afectat de întârzierea GTA 6. Termenul „toamna anului 2026” lasă loc de interpretări, dar cel mai probabil Marvel’s Wolverine va fi lansat înainte de GTA VI.

Realitatea este că niciun editor nu va dori să lanseze un joc în apropierea lansării anticipate a jocului open world Rockstar, ceea ce înseamnă că ne-am putea aștepta la un program de lansări deosebit de încărcat în septembrie și octombrie.